Juan Pablo Montoya houdt zijn hart vast voor de combinatie Red Bull en Ford. Vanaf 2026 komt het Oostenrijkse team officieel met de Red Bull Powertrains-motor op de grid te staan en de Colombiaan heeft daar maar weinig vertrouwen in.

Vanaf 2026 gaat de koningsklasse nieuwe motoren verwelkomen in de sport. Red Bull werkt momenteel nog samen met Honda, maar aan die partnerschap komt eind 2025 een eind. Honda keerde namelijk in 2021 de sport de rug toe en kondigde haar afscheid aan, om er vervolgens in 2022 op terug te komen. Red Bull had in de tussentijd als plan 'B' haar eigen motorafdeling opgestart en daarvoor diverse knappen koppen binnengehaald. Daarnaast is het een samenwerking met Ford aangegaan en die zullen zich vooral op de elektrische kant richten. Honda kon daarom niet meer aansluiten bij Red Bull en zal vanaf 2026 de Aston Martins aandrijven.

Aston Martin kan Verstappen verleiden

Montoya ziet Mercedes als toekomstige optie voor Verstappen, maar vindt Aston Martin eigenlijk nog een stuk realistischer. In gesprek met LuckyBlock legt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar het uit. "Als ik Max was, zou ik me behoorlijk zorgen maken over het motorprogramma voor 2026. Mensen denken dat hij misschien naar Mercedes gaat, maar voor mij is er een grotere kans dat hij bij Aston Martin terechtkomt. Je hebt [Adrian] Newey en Honda, wat de combinatie was die succesvol is geweest bij Red Bull. En Lawrence [Stroll] neemt geen 'nee' als antwoord. Als Lawrence je wil, doet hij alles wat nodig is om je binnen te halen. Hij heeft genoeg te bieden om Max te laten denken: 'Dat is geweldig'", zo ziet de voormalig Williams-coureur.

Red Bull moet ook in 2025 oppassen

Het 2025 staat echter eerst nog voor de deur en Montoya verwacht dat Red Bull het komend jaar ook lastig gaat krijgen: "Red Bull is het team dat deze winter het meeste werk te doen heeft. Als ze niet oppassen, ongeacht wie er rijdt, kunnen ze vierde of zelfs vijfde worden. Aan het einde van dit seizoen hadden Ferrari, McLaren en Mercedes betere auto’s, en er zijn veel middenmoters die eerder niet werden overwogen, maar nu echt goede auto's aan het bouwen zijn. Iedereen begint zijn draai te vinden met de regels. Red Bull domineerde onder die regels, maar nu zijn zij degene die op het einde de bal laten vallen."

