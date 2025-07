Laurent Mekies is vorige week plotseling in dienst getreden bij het team van Red Bull Racing en daar staat hem de zware taak te wachten om het team weer op de Oostenrijkse rails te krijgen. Indy Dontje en Frans Verschuur zijn van mening dat Mekies de tijd moet krijgen, zeker gezien de barre vooruitzichten van Red Bull.

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Na twintig jaar nam men plotseling afscheid van Horner, de geplaagde teambaas die de afgelopen anderhalf jaar vaak onderwerp van gesprek was. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië had de Red Bull-leiding genoeg gezien en besloten ze hem de laan uit te sturen. Mekies, teambaas van Racing Bulls, is de logisch gekozen opvolger van de Brit. Duidelijk is echter wel dat Mekies voor een loodzware opgave staat. De voorspellingen van het Red Bull Powertrains-project zijn vaak niet goed en ook het behouden van Max Verstappen wordt een ferme opgave.

De tijd krijgen

Ook qua machtsstructuren bij het team is het vaak onrustig en dus is het duidelijk dat de ervaren Mekies flink aan de bak moet. Dontje hoopt dat het team hem de kans geeft er wat van te maken: "Hij moet wel de tijd krijgen. Als zij hem tot het einde van het jaar geven, net al dat ze doen bij de coureurs... Hij heeft tijd nodig. Het is heel belangrijk dat de mensen niet gaan weglopen naar bijvoorbeeld een Cadillac. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is bij Red Bull", zegt Dontje bij Grand Prix Radio.

Barre voorspelling

Verschuur sluit zich daarbij aan. De voormalig teambaas heeft sowieso het idee dat het voor het team van Verstappen de komende jaren een zware dobber wordt om competitief aan de voorkant van het veld mee te blijven doen: "Dat denk ik ook. Ik denk dat hij minimaal 2,5 jaar de tijd moet krijgen. Dan moeten ze kijken of de structuur van het team nog staat. De windtunnel doet het pas in '27. Dan is hij een beetje operationeel. Ik verwacht dat ze niet voor 2028 resultaten gaan boeken."

