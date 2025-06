Komend weekend begint F1 aan een dubbel header in Europa. De Grand Prix van Oostenrijk en Grand Prix van Groot-Brittannië zullen de elfde en twaalfde race van 2025 zijn. Wat mogen we verwachte van de race in Spielberg en Silverstone?

Vorig jaar won George Russell de Grand Prix van Oostenrijk, zijn eerste race ooit in F1 die hij won, voor Oscar Piastri en Carlos Sainz. Voor Max Verstappen was het een van zijn mindere races in Spielberg, want hij werd vijfde nadat hij contact had gemaakt met Lando Norris na een paar stevige duels om de leiding in de race. In Silverstone, het eerstvolgende raceweekend daarna, was het Lewis Hamilton die zijn thuisrace won voor Verstappen en Norris. Wat mogen we dit jaar verwachten?

Artikel gaat verder onder video

Hoe gaat McLaren verder na incident Norris en Piastri

Het moment waarop iedereen eigenlijk al een paar weken zat te wachten, arriveerde in Canada. Lando Norris zag een gat achter Piastri op het rechte stuk in Montreal waar geen gat was, waardoor hij de achterkant van de auto van Piastri raakte en vooral zelf schade aan het incident over zou houden. Norris verontschuldigde zich en had door dat hij fout zat, maar dit was eigenlijk het eerste moment dat McLaren de twee coureurs echt liet racen.

Met alle gevolgen van dien dus. De voorsprong op de concurrentie bij de constructeurs is groot, maar het is nog maar de vraag of McLaren dit zonder zelf wat meer invloed uit te oefenen, nog eens laat gebeuren en het haar eigen coureurs echt gaat vertrouwen.

Schorsing Verstappen

Of hij het nu wil of niet: de mogelijke schorsing van Verstappen zal ook in Oostenrijk weer vragen krijgen over zijn mogelijke schorsing, want komend weekend moet de Nederlander nog doorkomen zonder strafpunt. Mocht dit niet gebeuren, dan is hij geschorst voor het raceweekend in Groot-Brittannië.

Na het weekend in Oostenrijk zullen er twee strafpunten vervallen en heeft de Nederlander wat dat betreft weer wat ademruimte. Zowel op de baan als daarbuiten, want de Nederlander was duidelijk niet blij met de vragen over een mogelijke schorsing en of dit zijn rijgedrag op de baan zou veranderen.

Aston Martin

De laatste weken, eigenlijk sinds het raceweekend in Imola, heeft Aston Martin een stijgende lijn gevonden. Zeker Fernando Alonso krijgt de auto nu in de punten, daar waar dit voor Imola vrij lastig was. De voorgaande twee seizoenen begon Aston Martin eigenlijk altijd goed, maar bleken de upgrades het team niet vooruit te helpen. Nu, in 2025 met de nieuwe fabriek en topontwerper Adrian Newey aan boort, lijkt de auto juist beter te worden van de upgrades.

De kans dat veel teams nog met grote pakketen gaan komen in 2025 is vrij klein, iets wat ook bij Aston Martin niet meer verwacht zal worden. De focus ligt volledig op 2026 en presteren met de motor van Honda, maar Aston Martin heeft nu in ieder geval weer een competitieve auto waarmee het punten kan scoren.

Gaan Hamilton en Ferrari nog hun vorm vinden?

Dat de vorm bij Ferrari en Lewis Hamilton ver te zoeken is, is geen geheim meer. Zeker op zaterdag is de auto van het Italiaanse team simpelweg niet snel genoeg geweest. Dit komt vooral door de rijhoogte die Ferrari niet kan veranderen zonder te veel slijtage te veroorzaken, waardoor het maximale niet uit de auto gehaald an worden. Op zondag is Ferrari vaak een stuk competitiever, zoals vooral Charles Leclerc al een paar keer heeft aangetoond.

Iemand wie die vorm nog niet te pakken heeft, is Hamilton. De Brit kwam naar Ferrari om zijn achtste kampioenschap te veroveren, maar dit gaat er in 2025 niet meer van komen. Alle hoop lijkt gericht op 2026 en de nieuwe auto's/motoren, maar tot die tijd zal 2025 ook voor Hamilton een verloren seizoen zijn. Ferrari stelt dat het nog wel wat upgrades heeft voor dit seizoen, waarmee het aangeeft dat het 2025 nog niet helemaal op heeft gegeven. Of die upgrades in Spielberg en/of Silverstone al komen, is afwachten.

Gerelateerd