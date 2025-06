Het tijdschema voor de Grand Prix van Groot-Brittannië

Het is weer raceweek! Na de Grand Prix van Oostenrijk verhuist het Formule 1-spektakel naar Groot-Brittannië voor de race op het iconische circuit van Silverstone. Deze race vormt de afsluiting van de double header en voor een aantal coureurs is het een bijzondere gelegenheid: hun thuisrace.

Voor Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell en Oliver Bearman is Silverstone een kans om te schitteren voor eigen publiek. Norris hoopt het momentum van zijn overwinning op de Red Bull Ring vast te houden in de strijd om de titel. Hamilton, die in Oostenrijk als vierde eindigde, zal zijn fans eveneens willen trakteren op een sterk resultaat. Russell is momenteel de drijvende kracht achter Mercedes en kan rekenen op veel steun langs de baan. Rookie Bearman kan zijn thuispubliek al blij maken met een paar waardevolle punten.

Silverstone

Silverstone is, net als de Red Bull Ring, bekend terrein voor veel coureurs. Veel Formule 1-teams zijn gevestigd in de buurt van het 5,8 kilometer lange circuit. Er zijn twee DRS-zones: de eerste op het rechte stuk bij start-finish, de tweede op Hangar Straight. Het circuit maakt al sinds 1950 deel uit van de Formule 1-kalender, en de snelste raceronde ooit werd gereden door Max Verstappen in 2020 met een tijd van 1:27.097. De race aankomend weekend telt 52 ronden.

Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Het raceweekend op Silverstone begint op vrijdag 4 juli om 13:30 uur (Nederlandse tijd) met de eerste vrije training. Om 17:00 uur gaan de teams de baan op voor de tweede oefensessie. Zaterdag om 12:30 uur volgt de derde en laatste vrije training. De kwalificatie begint diezelfde dag om 16:00 uur en bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, die op zondag 6 juli om 16:00 uur van start gaat.

Overzicht tijden

Vrijdag 4 juli

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 5 juli

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 6 juli

Grand Prix van Groot-Brittannië: 16:00 uur

