Max Verstappen heeft hoge ogen gegooid met zijn tweede plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Zo wordt de Nederlander onder andere geprezen in de podcast F1 Nation-podcast.

Max Verstappen ving de race op Silverstone aan vanaf de vierde stek, maar wist direct na de start Lando Norris te verschalken voor P3. De drievoudig wereldkampioen had echter grote moeite om snelheid in zijn door onderstuur getergde RB20 te vinden, waarna hij op de baan niet alleen weer voorbij werd gereden door Norris, maar ook door Oscar Piastri. Toen ook Carlos Sainz aansluiting vond leek het een lange middag te gaan worden voor de 26-jarige Limburger, maar plotseling ging het weer een factor spelen.

Wisselende omstandigheden

Tot twee keer toe kwam er een bui over Silverstone waaien, waarna telkens weer de zon tevoorschijn kwam. Voor de teams en de rijders was het hierdoor van cruciaal belang om op het juiste moment naar binnen te komen voor de intermediates, en om op het juiste moment terug te wisselen naar slicks. Waar McLaren hier bijvoorbeeld bij zowel Norris als Piastri de plank missloeg, deden Verstappen en Red Bull Racing alles goed. In de slotfase gaf de Nederlander op een gegeven moment zelf aan dat hij naar binnen wilde om de inters in te ruilen voor een setje van de harde band, en dat bleek uiteindelijk de doorslaggevende zet in de jacht op P2.

Nathalie Pinkman

"Het klinkt vreemd om Max te feliciteren met de tweede plaats, maar hij was er echt tevreden mee", vertelt Formule 1-verslaggever Nathalie Pinkham in de podcast F1 Nation. "Hij vertelde dat ze gemaximaliseerd hadden, en de juiste keuzes op het juiste moment hebben gemaakt. Qua emotie is Lewis waarschijnlijk Driver of the Day, maar Max was daar ook zeker een goede kanshebber voor."

Tom Clarkson

Voor Tom Clarskon, gastheer van de persconferenties in de Formule 1, was Verstappen wel de grote man"Lewis was fantastisch, maar ik wil wel gezegd hebben dat Max net zo briljant was als hij het hele jaar is geweest", klink het. "Die man kent geen zwaktes. Het was fantastisch om te zien dat Lewis aan het terugvechten was en dat hij nog altijd dat vuur heeft, maar voor mij was Max toch Driver of the Day."

