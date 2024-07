FIA en F1 onthullen locaties sprintraces voor 2025-seizoen

De FIA en de Formule 1 hebben de sprintkalender van het 2025-seizoen onthuld. Zo staan er volgend seizoen wederom zes van de verkorte races op het programma en daarvan worden er drie voor de zomerstop verreden, de resterende drie daarna.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is lyrisch over de sprintraces en wijst bij Formula1.com naar het grote succes ervan: "Terwijl we ons voorbereiden om ons 75-jarig bestaan te vieren in 2025, zullen we altijd onze ongelooflijke geschiedenis eren, maar we moeten altijd vooruit kijken, innoveren en verbeteren om het beste te leveren voor onze groeiende en diverse fanbase. De Sprint is een geweldig voorbeeld van het toevoegen van nieuwe elementen aan onze sport op een manier die het kampioenschap respecteert, en ik wil de zes locaties bedanken die de Sprint in 2025 zullen organiseren en ik kijk uit naar die ongelooflijke evenementen gedurende het hele seizoen."

Locaties Sprintraces

Komend jaar zal in China de eerste sprintrace van het jaar worden gehouden, waarna het Miami International Autodrome de tweede locatie is voor de race die over, om en nabij, honderd kilometer wordt verreden. In juli staat de Grand Prix van België op het programma en ook daar wordt een sprintrace verreden. En in Austin, São Paulo en in Qatar worden de laatste drie sprintraces gehouden. In vergelijking met de locaties voor dit seizoen, verdwijnt de sprintrace op de Red Bull Ring en kom Spa-Francorchamps daarvoor terug.

🚨2025 FIA Formula 1 Sprint Calendar 🚨



6 events: China - Miami - Belgium - United States - Brazil - Qatar. The Sprint calendar is set for 2025! @F1 #FIA pic.twitter.com/CR1TFleUTF — FIA (@fia) July 11, 2024

Spannende en populaire sprintraces

FIA-president Mohammed Ben Sulayem juicht de verkorte races ook toe en haalt de aanpassingen door de jaren heen aan het format nog aan: "In die tijd, en door onze sterke samenwerking met de Formule 1 en met de inbreng van alle teams, zijn er verschillende iteraties geweest en zijn de reglementen en het format geëvolueerd om ons de spannende en populaire Sprints te geven die we vandaag de dag hebben."

