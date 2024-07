Volgens McLaren CEO Zak Brown ligt het gevecht om het kampioenschap bij de constructeurs in F1 helemaal open. De Brit ziet vier teams voorin meedoen en gelooft in een kampioenschap voor McLaren dankzij de prestaties van Sergio Pérez.

In gesprek met Motorsport.com zegt Brown dat hij dankzij de prestaties van Pérez geloof begint te krijgen in een titel bij de constructeurs. "Je moet er gewoon vanuit gaan dat Max de rest van het jaar bij elke race eerste, tweede of derde wordt - waarschijnlijk meer eerste dan derde. Sergio presteert ondermaats en dat opent de deur voor ons. Ik denk dat als we de laatste zes races evenveel punten halen als vorig jaar, we de klus kunnen klaren. Dus we zijn ons er volledig van bewust."

Brown ziet Stella zich focussen op eerstvolgende raceweekend

Toch is teambaas Andrea Stella volgens Brown eerder bezig met het eerstvolgende weekend en niet het grote plaatje. "Zoals Andrea het team motiveert, draait alles om dit weekend, de volgende sessie en de volgende week. We weten dat we het kunnen, maar dat is niet onze motivatie. Wat onze motivatie drijft, is proberen elke sessie en elke week beter te worden en het resultaat zal voor zichzelf zorgen."

Brown ziet in 2024 grote veranderingen in F1

Brown dacht tijdens het eerst raceweekend in Bahrein dat Red Bull weer allebei de kampioenschappen met gemak zou winnen. Nu ziet hij echter dat vier teams voorin mee blijken te doen. "Ik denk dat we allemaal naar Bahrein gingen en zeiden 'oké, dat is dat kampioenschap'. Het wordt episch. Mercedes lijkt nu erg op dreef. Ferrari is er, twee races geleden [Monaco] won Charles. Dus je hebt het gevoel dat je vier verschillende teams hebt die allemaal races gaan winnen in de tweede helft van het jaar. Dus het is best geweldig - jammer dat het seizoen nu niet is begonnen."

