De kaartverkoop voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië viel afgelopen zomer tegen. Silverstone gaf Max Verstappen en zijn dominerende prestaties de schuld, terwijl de Limburger het bij het circuit zelf neerlegde. De organisatie van de thuisrace van Lewis Hamilton heeft gereageerd en stelt meer tickets voor de laagste prijs beschikbaar.

Stuart Pringle was er duidelijk over dat de achtereenvolgende overwinningen van Verstappen niet goed was voor de financiën van Silverstone. "Als er een grote kans is op dezelfde winnaar en het gevaar uit de sport wordt gehaald, haalt dat de scherpe kantjes eraf", vertelde de circuitdirecteur tegenover Autosport in aanloop naar de wedstrijd eerder dit seizoen. In 2023 waren er naar schatting 480.000 fans tijdens het gehele raceweekend, maar dit jaar lukte het Silverstone niet om uitverkocht te raken. "Vorig jaar was het erg repetitief in de zin van één team dat domineerde en dit seizoen gingen ze op dezelfde manier van start. Dingen veranderen nu misschien en ik erken dat we een aantal jaren hebben gehad waarin een Britse coureur het kampioenschap domineerde, en dat vonden we als Britse promotor niet zo erg! Maar het is zeker een stuk moeilijker geworden nu Red Bull domineert."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen stapt naar Europese Unie en claimt 'Simply Lovely' als eigen trademark

In de spiegel kijken

Er kwam een boel kritiek op de uitspraken van Pringle. Fans waren het massaal met elkaar eens dat de prijs van de tickets het probleem was en niet Verstappen. De Red Bull Racing-coureur vond dat Pringle maar beter in de spiegel kon kijken om te zien of Silverstone zelf wat beter kon doen. "Ik denk niet dat het mijn fout is. Dit huidige Formule 1-seizoen is juist heel spannend, de laatste tijd strijden meerdere teams om overwinningen. Als een promotor dan de stoeltjes niet allemaal kan vullen en dat iemand anders verwijt, is het beter dat ze eerst naar zichzelf kijken wat ze fout doen. Want op andere plaatsen lukt het ze volgens mij vrij makkelijk om de tribunes vol te krijgen", zo zei Verstappen bij De Telegraaf.

OOK INTERESSANT: Van Buren 'snelste' simulatorrijder van Red Bull: 'Past daarom perfect bij Verstappen'

Meer tickets, minder prijsveranderingen

De organisatie van de Britse GP heeft geluisterd naar de kritiek van Verstappen en de fans. Voor het evenement van 2025 worden meer tickets beschikbaar gesteld die goedkoper zijn. Om het circuit van Silverstone in het eerste weekend van juli binnen te komen, betaal je volgend jaar per dag £70 tot £329. De prijzen voor een heel weekend beginnen tussen de £269 en £399. Kinderen onder de 11 jaar mogen gratis naar de vrije trainingen op de vrijdag. De organisatie zal verder dynamic pricing wat meer tegenhouden volgend jaar. Dat zijn prijsverhogingen naarmate je later je kaartjes besteld. Silverstone heeft beloofd dat de ticketprijzen nooit hoger zullen gaan dan wat er geadverteerd wordt, iets dat bij genoeg andere grote evenementen in het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig een probleem is.

Gerelateerd