'Simply lovely' is misschien wel dé bekendste uitspraak geworden van Max Verstappen. De kampioenschapsleider in de Formule 1 heeft de twee woorden nu zelfs als trademark vastgelegd bij de Europese Unie.

Verstappen neemt ondertussen alweer deel aan zijn tiende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Het was in 2017 tijdens de Grand Prix van Mexico dat hij voor het eerst de bekende woorden gebruikte. "Simply, simply lovely", klonk het over de boardradio, nadat hij de leiding had afgepakt van polesitter Sebastian Vettel bij de start. De laatstgenoemde kwam in een botsing terecht met Lewis Hamilton die zijn vierde wereldtitel zou veiligstellen. Verstappen won de derde race uit zijn carrière. De Limburger gaat nog steeds aan de leiding van de tussenstand, maar hij heeft sinds de Grand Prix van Spanje niet meer gewonnen. Toen gebruikte hij de uitspraak ook niet, nadat rivaal Lando Norris hem constant op de hielen had gezeten. Norris zei wel "simply lovely, man", toen hij Verstappen op Nederlandse bodem had verslagen tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort, een stiekeme sneer naar de Red Bull-coureur.

Trademark

Verstappen heeft nu 'Simply Lovely' omgetoverd van een uitspraak tot zijn eigen merk. Het team achter de drievoudig wereldkampioen stapte afgelopen mei naar de Europese Unie om de woorden als trademark vast te leggen bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Het is sindsdien goedgekeurd als Verstappens handelsmerk en hij mag het dus gaan gebruiken om merchandise te verkopen. Verstappen.com is nu uitgekomen met een blauwe hoodie en blauwe joggingbroek voor dames en een olijfgroene crewneck en eveneens bijpassende joggingbroek voor heren, waarop 'Simply Lovely' staat, zoals hier te zien is.

Max Verstappen heeft de uitspraak 'Simply Lovely' als handelsmerk vast laten leggen bij het European Union Intellectual Property Office. De Red Bull-coureur mag de bekende woorden nu als handelsmerk gebruiken voor zijn eigen merchandise.#Verstappen #RedBull #F1 pic.twitter.com/UP7yRhuDaU — GPFans NL (@GPFansNL) October 10, 2024

