Lando Norris vertelt dat Max Verstappen één van de moeilijkste coureurs is om het tegen op te nemen op het circuit, al heeft de McLaren-coureur naar eigen zeggen nog altijd het gevoel dat hij de Nederlander verslagen heeft in Oostenrijk.

Lando Norris en Max Verstappen kunnen het naast de baan goed met elkaar vinden, maar zodra de helm opgaat, zijn het enkel concurrenten van elkaar. Met name dit seizoen, waarin de Brit zichzelf uit het niets heeft opgeworpen tot kanshebber op het wereldkampioenschap. Met nog zes raceweekenden te gaan kijkt Norris tegen een achterstand van 52 punten op Verstappen aan, waar McLaren inmiddels een voorsprong van 41 punten op Red Bull Racing heeft in het constructeurskampioenschap.

Spannende titelstrijd

Omdat het eerst Red Bull Racing was dat bij uitstek de beste auto had en het nu McLaren is dat beschikt over het meest competitieve pakket, zijn de twee elkaar op de baan gek genoeg nog niet vaak tegengekomen, zonder dat één van de twee een groot bandenvoordeel of iets dergelijks had. In Oostenrijk eerder dit jaar gebeurde dit wel. Verstappen reed de hele race aan kop, maar na een slechte pitstop van het team wist Norris met nog zeven ronden te gaan aansluiting te vinden. De twee gaven elkaar weinig ruimte en maakten contact. Verstappen kreeg een tijdstraf en werd uiteindelijk vijfde. Norris kreeg een DNF achter zijn naam.

Verstappen en Norris maakten contact tijdens de GP van Oostenrijk

Norris versus Verstappen

"Dat liep niet zo goed af", blikt Norris terug, geciteerd door The New York Times. . De 24-jarige coureur vervolgt: "Max is waarschijnlijk de moeilijkste gast om het tegen op te nemen op het circuit. Hij wordt geholpen door het feit dat hij al vier of vijf jaar in deze positie zit. Voor mij is het allemaal nog vrij nieuw. Het liep niet af zoals ik had gewild. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik op zondag het gevecht met hem gewonnen heb, al heb ik niet gewonnen qua wie er op die dag aan het langste eind trok."

