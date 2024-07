Volgens Christijan Albers, voormalig coureur in de Formule 1, is de situatie achter de schermen bij Max Verstappen en Red Bull Racing zorgwekkend en 'gevaarlijk' aan het worden en ziet hij veel 'paniek-acties' bij het team.

In 2024 is Red Bull niet langer meer het dominante team. Tijdens de eerste vijf races leek de dominantie van het team nog door te zetten, maar sinds Imola is alles anders. McLaren heeft grote stappen gezet, zoals vorig jaar ook het geval was, en heeft inmiddels de snelste auto van de grid. Mercedes is de laatste weken ook bezig een snellere auto te ontwikkelen dan Red Bull, waarbij naast Red Bull ook Ferrari wat weg aan het zakken is. Achter de schermen is het tevens onrustig, wat heeft geleid tot veel geruchten over een vertrek van Max Verstappen naar Mercedes. Verstappen zelf heeft al aangegeven dat hij in 2025 coureur van Red Bull gaat zijn, maar daarna is het nog afwachten of de Nederlander bij zijn huidige team gaat blijven.

Albers over 'gevaarlijke situatie' bij Red Bull

In de podcast van De Telegraaf gaat Albers in op de situatie bij Red Bull Racing. "Het gaat een hele gevaarlijke situatie worden. Mark my words! Sinds de machtsstrijd tussen Christian Horner en Helmut Marko is er alleen maar gerommel in de tent." Onder meer Jos Verstappen heeft zich in het openbaar al een paar keer uitgelaten over de situatie bij Red Bull, die volgens hem vooral door Horner niet langer meer houdbaar is.

Albers ziet paniek bij Red Bull

Volgens Albers druipen de zorgen van de gezichten af bij Red Bull. "Horner maakt zich ook zorgen, en dat is het gevaarlijke. De druk staat er nu op bij Horner, om dit soort keuzes te maken. De machtspositie is ter discussie gekomen sinds Dietrich Mateschitz overleden is. Marko is op een zijspoor gezet, en er zijn ook al gesprekken geweest met coureurs, waar hij niet bij is geweest. Hij deed zelf de contractonderhandeling met Pérez. Ik zie alleen maar paniek-acties, zoals een slecht presterende Pérez tekenen om Verstappen te pleasen."

