De F1-grid van het seizoen 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Meer dan de helft van de stoeltjes zijn inmiddels ingevuld, waardoor er voor de coureurs steeds meer duidelijk begint te worden. Wie gaan er met de laatste zes stoeltjes voor 2025 aan de haal?

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat Pierre Gasly bij Alpine gaat blijven, Lance Stroll de komende jaren nog coureur is van Aston Martin, Oliver Bearman volgend jaar bij Haas zijn debuutjaar in F1 gaat meemaken en ook Alexander Albon zijn contract heeft verlengd. Bij Red Bull, McLaren, Ferrari en Aston Martin is er daardoor duidelijkheid over wie er volgend jaar, en eigenlijk de komende jaren, als rijdersduo in actie gaat komen. De overige zes teams moeten nog een knoop door gaan hakken.

Artikel gaat verder onder video

Iedereen kijkt naar Mercedes

Het is duidelijk dat de meest interessante auto van dit moment die van Mercedes is. De afgelopen raceweekenden heeft het team laten zien dat de W15 stappen in de juiste richting aan het zetten is, met twee zeges op rij als gevolg. Dit, gecombineerd met het feit dat er in 2026 op motorisch gebied reglementen gaan veranderen (iets wat Mercedes in 2014 ook als beste aan heeft gepakt), zorgt ervoor dat de interesse in het stoeltje groot is. Het is duidelijk dat Max Verstappen de eerste optie is, maar de Nederlander heeft al aangegeven in 2025 gewoon coureur van Red Bull te zijn. Daardoor lijkt het tussen twee coureurs te gaan: Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli. Laatstgenoemde wordt momenteel als het grootste talent gezien in de sport en zou tijdens de tweede seizoenshelft wellicht ervaring op kunnen gaan doen bij Williams. Vanaf 2025 kan hij dan in het stoeltje van Mercedes stappen naast George Russell.

Toch kan het zo zijn dat Sainz, die toch vooral in verband wordt gebracht met Alpine, Williams en Sauber, zich wellicht nog gaat bedenken of Mercedes toch van mening veranderd en denkt dat Sainz de beste optie is. De kans lijkt momenteel toch het grootst te zijn dat Antonelli teamgenoot van Russell gaat worden in 2025.

Alpine heeft meerdere opties

Bij Alpine zullen ze, net zoals Mercedes, momenteel de wind van voren hebben. Het team heeft op organisatorische niveau de dingen langzaam maar zeker weer een beetje op orde en ook de prestaties zijn de afgelopen raceweekenden uitstekend geweest. Daar waar het team aan het begin achterin het veld bungelde, doet het nu weer mee om de punten en is het wellicht het team met de vijfde auto op de grid.

Alpine heeft al afscheid genomen van Esteban Ocon, waardoor een nieuwe coureur in 2025 een realiteit gaat zijn. Uit de eigen gelederen is Jack Doohan de meest logische keuze, waardoor er weer een rookie op de grid zou staan volgend jaar. Verder wordt ook Mick Schumacher, die momenteel namens Alpine rijdt in de World Endurance Championship (WEC), als optie gezien. Toch zou de lijst nog steeds groter zijn dan drie, volgens Alpine zelf. Ook Liam Lawson zal een optie zijn, terwijl Sainz ook steeds vaker als optie wordt genoemd nu de prestaties van de auto beter zijn. Het is momenteel nog erg lastig te pijlen wie in 2025 naast Gasly gaat rijden, maar het stoeltje van Alpine lijkt in ieder geval erg populair te zijn.

Wat gaat Red Bull doen met Visa Cash App RB?

Bij Visa Cash App RB lijkt het zeker te zijn dat, als Daniel Ricciardo dit jaar niet een promotie naar Red Bull kan afdwingen, hij volgend jaar geen teamgenoot van Yuki Tsunoda gaat zijn. In dat geval zou Lawson de meest logische keuze zijn, simpelweg omdat hij uit de eigen gelederen komt. Helmut Marko gaf al aan dat het team gebruikt moet worden als opleidingsteam, waardoor de komst van iemand van buitenaf ook wel afgeschreven kan worden. Het blijven van Ricciardo is daardoor ook bijna niet realistisch. Andere opties zijn talenten als Isack Hadjar en Ayumu Iwasa.

Hierbij gaat het ook nog belangrijk worden wat er met Sergio Pérez gaat gebeuren, die wellicht ondanks zijn nieuwe contract nog wordt weggestuurd bij Red Bull. Dan zou wellicht Tsunoda naar Red Bull doorgeschoven kunnen worden en heeft het team voor 2025 ineens twee stoeltjes om in te vullen. Naast Lawson is dan de vraag of dat Hadjar, Iwasa of toch iemand anders wordt.

Gaat Haas voor een Fransman of Amerikaan?

Bij Haas gaan ze in 2025 met een compleet andere samenstelling rijden. Bearman, het talent van Ferrari, mag zich de komende jaren laten zien bij het Amerikaanse team ter voorbereiding op een stoeltje bij Ferrari als Lewis Hamilton definitief stopt. Naast Bearman moet echter nog iemand anders gevonden worden.

Dat het team de afgelopen jaren vooral gegaan is voor ervaren coureurs na het debacle rondom Nikita Mazepin en Mick Schumacher, zorgt ervoor dat Logan Sargeant geen logische keuze lijkt. Zijn periode bij Williams lijkt in 2025, zo niet na de zomerstop al, ten einde te gaan komen en de coureur is een Amerikaan. Er valt veel van Amerikanen te zeggen, onder meer dat ze graag Amerikanen een kans geven. Wellicht is Sargeant, naast een Amerikaanse raceklasse als IndyCar, een optie.

Toch lijkt alles te wijzen naar een contract voor Ocon, die dus na dit jaar vertrekt bij Alpine en inmiddels de nodige ervaring heeft opgedaan. De kans lijkt klein dat Haas kiest voor twee talenten, wat met Bearman en Sargeant het geval zou zijn.

Williams op zoek naar teamgenoot van Albon

Williams kent een vrij moeizaam seizoen in 2024 en heeft nog niet de stap kunnen zetten die wel verwacht werd onder teambaas James Vowles. Albon zijn toekomst is zeker, maar die van Sargeant lijkt dat in negatieve zin ook te zijn. Daar waar Albon al bij heeft getekend, lijkt Sargeant in ieder geval na dit jaar en wellicht zelfs sneller te vertrekken. De geruchten gaan dat Antonelli de vervanger kan gaan worden van Sargeant voor de rest van 2024.

De vraag is: wie wordt in 2025 dan teamgenoot van Albon, als Antonelli zoals verwacht naar Mercedes gaat volgend jaar? Sainz wordt het vaakst genoemd en een deal zou al bijna daar zijn geweest, voordat de Spanjaard toch weer begon te twijfelen. Albon vertelde al dat het team op zoek is naar een ervaren coureur, iets wat Sainz is. Toch zijn twee andere namen die genoemd worden, Ricciardo en Valtteri Bottas, dat ook. De twee coureur zijn hun toekomst bij hun huidige teams niet zeker en zouden een optie kunnen zijn voor Williams mocht Sainz toch besluiten naar Alpine of Mercedes te gaan.

Sauber heeft Hülkenberg binnen: wie wordt zijn teamgenoot?

Bij Kick Sauber, dat vanaf 2026 samen gaat werken met Audi, is het al zeker dat Nico Hülkenberg als Duitse coureur van volgend jaar het team komt versterken. Kick Sauber is tot nu toe met afstand het langzaamste team op de grid en maakt dus niet heel veel indruk, wat het lastiger maakt om coureurs naar het team te halen. Toch is de aanwezigheid van Audi reden genoeg voor interesse vanuit andere coureurs.

Zo wordt logischerwijs de naam van Sainz veel genoemd. Zijn vader heeft een goede relatie met Audi vanuit onder meer de Dakar Rally en de connecties tussen de twee partijen zijn dus makkelijk te maken. Het behouden van Zhou Guanyu, die financieel gezien sponsoren meeneemt, is ook een optie. Sportief gezien heeft Zhou echter nog niet kunnen overtuigen. Het behouden van Bottas is natuurlijk ook nog een optie. De Fin presteert niet meer zoals voorheen, maar is marketingtechnisch gezien wel een grote aanwinst.

Gerelateerd