McLaren maakt al jaren met succes gebruik van de motoren van Mercedes en kondigde vorig jaar aan dat dit ook de komende jaren het geval gaat zijn, maar er zijn nu toch twijfels. McLaren CEO Zak Brown zou regelmatig in contact zijn met Red Bull Ford voor het leveren van motoren. De reden hierachter is bijzonder en heeft ook Red Bull verrast.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. McLaren, dat momenteel met Mercedes samenwerkt en dit eigenlijk al jaren doet sinds het de samenwerking met Honda verbrak, kondigde eind vorig jaar nog aan dat de samenwerking op gebied van motoren door zou gaan tot eind 2030. Dit leek ook logisch, aangezien Mercedes in het verleden bij veranderingen op het gebied van de reglementen van motoren goed uit de startblokken kwam. McLaren hoopte dat dit in 2026 ook weer zo gaat zijn en verlengde dus het contract. Toch zijn er nu twijfels, als we de geruchten mogen geloven.

McLaren legt contact met Red Bull

Red Bull begint volgend jaar aan het laatste seizoen van de samenwerking met Honda, die de afgelopen jaren veel succes heeft opgeleverd. Vanaf 2026 gaat Honda samenwerken met Aston Martin, terwijl Red Bull samen met Ford zelf motoren gaat ontwikkelen. Volgens AMuS zou Brown de laatste tijd regelmatig contact hebben met Red Bull over de motoren van het team en een mogelijke deal en zou hij zelfs al in de fabriek in Milton Keynes zijn geweest. Reden voor de gesprekken is dat McLaren zich zorgen maakt om leverancier Mercedes. Dit geldt overigens ook voor Williams, dat begin dit jaar ook de deal met Mercedes verlengde tot in het nieuwe tijdperk.

Heeft Mercedes zichzelf in de vingers gesneden?

De reden voor de zorgen van McLaren en Williams zou te maken hebben met Alpine. De geruchten zijn momenteel dat Alpine als team af zou stappen van Renault-motoren vanwege een mogelijke verkoop en interesse zou hebben in de motoren van Mercedes. McLaren en Williams denk dat drie teams [naast het eigen team] van motoren voorzien voor Mercedes te veel gaat zijn en er problemen gaan ontstaan met de leveringen. Daardoor kijkt vooral McLaren dus bij Red Bull, dat al aan had gegeven naast Red Bull en Visa Cash App RB zelf ook nog andere teams te willen helpen aan motoren. Red Bull zou wel verrast zijn geweest over de timing waarop Brown namens McLaren contact heeft gelegd met het team, gezien de huidige rivaliteit.

