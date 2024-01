Remy Ramjiawan

Ford-topman Jim Farley verklaart tijdens het Season Launch Event van 2024 dat niet alleen Red Bull gebaat is bij de samenwerking, ook Ford profiteert aanzienlijk van Red Bull Powertrains. Alle ontwikkelde techniek komt namelijk op een bepaalde manier ook weer terug in de straatauto's.

Het Amerikaanse autobedrijf beschouwt de koningsklasse van de autosport als de top van innovatie. Hierin valt voor het bedrijf nog veel te leren, vooral omdat ook de auto-industrie steeds duurzamer zal moeten worden. Dat valt samen met de plannen van de Formule 1, die ook meer gericht zijn op elektrische technieken. Juist daarin heeft Ford veel expertise en dat ontbreek weer bij Red Bull Racing. Het lijkt dan ook een perfect huwelijk, toch zijn opstartproblemen nooit uitgesloten.

Elektrische accu's

"De beste aerodynamica ter wereld bevindt zich in de Formule 1. De beste telemetrie, de beste digitale diagnostiek ter ondersteuning van Checo [coureurs] - eigenlijk hebben we al die dingen nodig voor elektrische en digitale auto's", zo legt hij de link tussen de Formule 1 en straatauto's. In de ogen van Farley gaat het dan ook voornamelijk over het delen van techniek. "Het gaat eigenlijk terug naar de jaren 70, met een puur technologische overdracht. Dit is niet zoals het bezitten van ons eigen team of daarheen gaan om technologie letterlijk over te dragen. We kunnen batterijtechnologie aanbieden voor [Red Bull], omdat het in 2026 voor 50 procent elektrisch zal zijn en ze hoog oplaadbare batterijen nodig hebben en dat doen wij."

'We hebben Red Bull wanhopig nodig'

Dat werkt in zijn ogen dan ook twee kanten op. "Aan de andere kant kunnen we telemetrie, digitale diagnostiek en ook aerodynamica verkrijgen, die we kunnen integreren in onze productie van elektrische auto's om de batterij kleiner te maken." Red Bull heeft dus Ford nodig, maar hetzelfde geldt ook andersom. "Het is een leerproces, zij zijn de besten ter wereld op veel van deze technologieën en we hebben ze wanhopig nodig als autobedrijf."