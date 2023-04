Vincent Bruins

Vrijdag 28 april 2023 13:24

Christian Horner heeft duidelijk gemaakt dat Red Bull Racing niet heeft stilgestaan tijdens de lentestop. De teambaas van de Oostenrijkse renstal heeft aangegeven dat ze al hard aan het werk zijn voor 2026.

In oktober van 2020 kondigde Honda aan eind 2021 te stoppen met de Formule 1 om zich te focussen op elektrische productieauto's. In 2021 won Verstappen het wereldkampioenschap, terwijl Red Bull druk bezig was om Red Bull Powertrains op te starten. In 2022 ging niet alleen de rijderstitel, maar ook het constructeurskampioenschap naar Red Bull. Honda heeft ondertussen aangegeven zich toch te hebben ingeschreven als motorfabrikant voor 2026, maar de energydrankfabrikant heeft uiteindelijk gekozen voor Ford.

Witheet van activiteit

"Iedereen denkt dat, omdat er geen race is, we lekker pauze nemen en op vakantie gaan," legde Horner uit in de podcast Talking Bull. De Grand Prix van China werd geannuleerd en dus zat er een gat van vier weken tussen de Formule 1-races in Australië en Azerbeidzjan. "We probeerden wel te relaxen, omdat er een maand tussen twee races zat, maar we zijn witheet van de activiteit. De eerste upgrades beginnen naar voren te komen en er is ontzettend veel onderzoek en ontwikkeling gaande achter de schermen."

Geen pauze

"Natuurlijk zijn we ook een nieuwe motor aan het bouwen voor 2026," vertelde de 49-jarige Brit verder. "We proberen wanhopig een inhaalslag te maken. We bouwen het hier, het is een startup en we hebben 400 nieuwe mensen mogen verwelkomen bij ons team. We zijn van nul af begonnen en onze eerste eigen V6 hebben we negen maanden geleden voor het eerst opgestart en we bouwen daarop verder. Er is nooit een moment waarop we ons kunnen vervelen. We hebben geen pauze."