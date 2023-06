Horner over opvallende keuze: "Veel mensen denken dat we flink op onze bek gaan"

Jordy Stuivenberg

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat de concurrentie zijn team maar wat graag onderuit ziet gaan als het vanaf 2026 met een eigen motor gaat rijden. Het Red Bull Powertrains-project is in volle gang, nadat Honda in eerste instantie uit de Formule 1 leek te vertrekken.

Het blijft een bijzondere situatie: Honda stapt eind 2021 uit de Formule 1, maar blijft wel betrokken bij de ontwikkeling en productie van de motoren voor Red Bull. Die deal loopt in 2025 af en daarna gaat Red Bull zijn eigen motoren maken, omdat Honda af zou zwaaien. De Japanners bedachten zich echter en kondigden onlangs een samenwerking met Aston Martin aan. Red Bull gaat op zijn beurt weer samenwerken met Ford.

Red Bull zit middenin een ijzersterke periode, maar Horner denkt dat de concurrentie daar maar wat graag een einde aan wil maken. De wisseling van de wacht qua motoren zou daar weleens voor kunnen zorgen. “Pas als je een stap terugzet en bekijkt wat je hebt gepresteerd, besef je het”, vertelt hij in een interview met Motorsport.com. “We zijn nog steeds een relatief nieuw team in de Formule 1.

“Maar we zien de aanhang van het team groter en groter worden. We zullen zien wat we uiteindelijk kunnen bereiken en doen. We hebben een spannend hoofdstuk voor ons liggen, nu we gaan beginnen als motorenfabrikant. Ik denk dat er veel mensen denken dat we flink op onze bek gaan met de route die we hebben gekozen. Maar geloof mij: iedereen heeft de wil om hier een succesvol project van te maken.”