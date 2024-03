Het Formule 1-team van Red Bull Racing lijkt van het ene in het andere probleem te vallen momenteel. Terwijl de machtsstrijd en de storm rondom Christian Horner nog steeds door het Oostenrijkse kamp razen, speelt er op de achtergrond een ander groot probleem. De Red Bull-krachtbron voor 2026 zou ernstig tekortschieten. Dr. Helmut Marko heeft daarom naar verluidt al een slechtnieuwsgesprek gevoerd met Ford.

Op de baan is er werkelijk niets van te merken, maar op de achtergrond rommelt het aan alle kanten bij Red Bull. Er woedt intern een enorme machtsstrijd en tevens is de storm rondom Horner ook nog alles behalve gaan liggen. Maar deze persoonlijke vetes zijn niet het enige dat Red Bull bezighoudt op dit moment. Ook aan de racekant liggen er problemen op de loer. Het team uit Milton Keynes boekte de afgelopen jaren veel succes met de motoren van Honda, maar de Japanners zijn op dit moment nog maar minimaal vertegenwoordigd binnen het kamp van Red Bull. Vanaf 2026 moet het Red Bull Powertrains-project op eigen kracht de kar gaan trekken, waarbij het aan de elektronische kant de hulp krijgt van autogigant Ford. Echter, de voorbereidingen lopen alles behalve voorspoedig.

Red Bull nam risico door motor in eigen huis te bouwen

Red Bull wist dat ze een risico namen toen ze begonnen met het Powertrains-project. Het idee was om met Porsche in zee te gaan, maar de Duitsers wilden alleen overstag gaan als zij een aandeel kregen in het team - en dat zagen de Red Bull-kopstukken niet zitten. Zodoende besloot Red Bull haar krachtbron voor de toekomst in eigen huis te ontwikkelen, met de componenten van Honda als basis om op voort te borduren. Ford kwam aan boord om ondersteuning te bieden wat betreft de elektronische componenten en elektronica. Voor het seizoen van 2026 moet de eerste motor klaar zijn, maar de eerste resultaten schijnen nog geen verpletterende indruk achter te laten.

Motor schiet 'ernstig tekort', Marko adviseert Ford te vertrekken

De krachtbron voor 2026 waar Red Bull momenteel aan werkt zou 'ernstig tekortschieten', zo meldt De Telegraaf. Marko zou dit volgens de geluiden inmiddels aan Ford hebben laten weten en hen hebben geadviseerd de benen te nemen wat betreft een verdere samenwerking met Red Bull. 'Van Marko wordt ook gezegd dat hij de Amerikaanse partner Ford heeft geadviseerd zich terug te trekken uit het motorenproject met Red Bull, omdat de krachtbron die wordt gebouwd voor 2026 ernstig tekort zou schieten', zo valt te lezen in een artikel van de ochtendkrant.

Twijfels over Red Bull-Ford klonken al eerder

In september vorig jaar sprak Tim Coronel ook al zijn zorgen uit over de samenwerking tussen Red Bull en Ford voor 2026. Red Bull gaat een nieuwe power unit ontwikkelen met Ford. Daar moet toch wel wat paniek zijn. Ik denk dat Red Bull het echt nog niet voor elkaar heeft", zo klonk het destijds tegenover GPFans. "Het is des Red Bull's om het te laten slagen. Laat ik dat even vooropstellen en ik denk ook dat ze de kennis in huis hebben, maar krijgen ze het in die periode ook voor elkaar? Hoe lang heeft Honda erover gedaan om een power unit op dit niveau te krijgen? Denk je dan echt dat jij dat sneller kan? Ik hou mijn hart vast, 2026 gaat hem niet worden. Dat is gewoon wat ik je ga vertellen."

