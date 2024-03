Het Duitse Auto Motor und Sport heeft enkele verrassende onthullingen over de situatie binnen Red Bull Racing op papier gezet. In een artikel dat vandaag op het - doorgaans zeer betrouwbare - medium verscheen, valt onder meer te lezen dat Christian Horner ervan overtuigd is dat hij ook zou kunnen winnen zonder wereldkampioen Max Verstappen, topingenieur Adrian Newey en gerenommeerd autofabrikant Ford.

Het grote Red Bull-drama bleef alles behalve achter in Bahrein, maar reisde doodleuk mee richting Saoedi-Arabië waar het wederom enkele interessante wendingen kreeg. Zo klonken er geluiden dat topadviseur Dr. Helmut Marko geschorst zou kunnen worden en dat hij mogelijk de welbekende WhatsApp-berichten van Horner had gelekt. Verstappen plaatste eveneens een bom door te zeggen dat als Marko moet vertrekken bij Red Bull, hij mogelijk ook zijn koffers pakt bij de Oostenrijkse renstal. Daar bleef het echter niet bij, want ook het nieuws dat Horner en Red Bull een miljoen euro zouden hebben betaald aan de werkneemster die de klacht indiende kwam naar buiten in Saoedi-Arabië. Het is inmiddels wel duidelijk dat de gebeurtenissen veel verder gaan dan alleen de vermeende affaire van Horner met zijn assistente. Er is een ware machtsstrijd gaande.

Machtsstrijd Red Bull betreft meerdere partijen

De machtsstrijd binnen Red Bull is in een stroomversnelling geraakt sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz. Horner zou sindsdien te veel macht naar zich toe willen trekken. Zo zou hij naar verluidt hebben geprobeerd zich in te kopen in het Formule 1-team, zonder dat de Oostenrijkse aandeelhouders hiervan op de hoogte waren. De machtsstrijd gaat tussen meerdere personen, maar kent twee kampen, met aan de ene kant Horner, Milton Keynes én de Thaise aandeelhouder, en aan de andere kant team Oostenrijk, de familie Verstappen en onder meer Marko. Ford zou er als aanstaande motorfabrikant nog een beetje tussen hangen en is ongewild bij deze situatie betrokken geraakt.

Honda en Ford willen opheldering, Horner zwijgt

Zowel de huidige motorleverancier Honda als nieuwkomer Ford zouden om opheldering hebben gevraagd omtrent het onderzoek naar Horner, maar een bevredigend antwoord hebben ze tot dusver nog niet gekregen, zo meldt AMuS. 'Schriftelijke verzoeken om volledige opheldering van zowel de huidige motorleverancier Honda als de toekomstige motorpartner Ford stuiten op Horner. Hij verwijst naar het seponeren van de klacht en wil de affaire laten overwaaien', zo valt er te lezen in het stuk van het Duitse medium, dat dicht op het vuur lijkt te zitten.

Horner speelt hoofdrol in Red Bull-drama

Horner denkt dat hij zonder Verstappen, Newey en Ford kan winnen

Horner zou nu ook, zo valt eveneens te lezen, vol "in de tegenaanval" gaan. 'Hij probeert zich te ontdoen van de vermeende saboteurs', klinkt het. Eén van die mensen is Marko, bij wie Horner heeft gedreigd met een schorsing. Maar ook andere grote namen zijn niet veilig meer bij Horner. Een bron zegt tegen AMuS: "Hij (Horner, red.) gelooft serieus dat hij kan winnen zonder Verstappen, Newey en Ford, omdat hij denkt dat hij de architect van het succes is." En deze gedachte straalt Horner volgens het medium recentelijk vaker uit. 'De zaak is nog lang niet voorbij. We horen steeds van het team dat Horner, bezig aan zijn egotrip, momenteel niet naar links of rechts kijkt.'

Weet Red Bull de bom tijdig te ontmantelen?

Naar verluidt wordt er de komende dagen in Dubai wederom over Red Bull-saga gesproken, onder meer met de Thaise grootaandeelhouder. Er lijkt snel een knoop te moeten worden doorgehakt in de ooit zo hechte familie: houdt Red Bull vast aan Horner als CEO en teambaas met de kans namen als Verstappen, Newey, Marko en Ford te verliezen?

