Het Formule 1-team van Mercedes heeft een akkoord bereikt met James Vowles van Williams Racing over het aanstellen van Max Verstappen, mocht het zover komen. Als de Nederlander naar Mercedes komt, dan mag protegé Kimi Antonelli instappen bij Williams. Dit meldt het Duitse Formel1.de.

Verstappen wordt sinds een aantal dagen plots in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De onrust binnen Red Bull Racing zou ervoor hebben gezorgd dat de Nederlander te verleiden is tot een transfer. Zijn manager en vader, respectievelijk Raymond Vermeulen en Jos Verstappen, werden in Bahrein dan ook al gespot met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Ook in Saoedi-Arabië liet Verstappen al doorschemeren dat zijn toekomst bij Red Bull niet langer zeker is nu er verschillende zaken spelen binnen het team. Een belangrijke factor is het al dan niet aanblijven van topadviseur Dr. Helmut Marko, die vandaag echter zelf heeft gezegd bij Red Bull te blijven.

Mercedes wil profiteren van alle onrust binnen Red Bull

Hoewel Marko heeft uitgesproken bij Red Bull te blijven, is de kou nog lang niet uit de lucht. Op korte termijn vindt er nog een gesprek plaats in Dubai met onder meer de Thaise aandeelhouder van Red Bull. Het onderwerp van gesprek laat zich wel raden; de hele situatie die is ontstaan sinds het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Horner. Hoe moet het nu verder binnen Red Bull - en met wie? Mercedes hoopt van alle onrust te profiteren en is op de achtergrond al voorbereidingen aan het treffen om Verstappen binnen te halen. De regerend wereldkampioen is de gedroomde opvolger van de vertrekkende Lewis Hamilton.

Verstappen naar Mercedes, Antonelli naar Williams

Antonelli leek de voornaamste kandidaat om Hamilton te vervangen bij Mercedes, maar nu Verstappen mogelijk beschikbaar komt, wil Wolff deze kans logischerwijs niet laten schieten. Anderzijds wil Mercedes ook de toekomst van haar eigen protegé niet blokkeren en daarom schijnt het al in gesprek te zijn gegaan met Vowles van Williams. Er zou volgens Formel1.de inmiddels een akkoord liggen tussen het klantenteam en Mercedes: Verstappen stapt in de Mercedes en Antonelli gaat rijpen bij Williams. Hiermee zou Mercedes kunnen profiteren van de buitenkans om Verstappen in het stoeltje te krijgen, krijgt Antonelli toch zijn Formule 1-ervaring en krijgt Williams de beschikking over een veelbelovende coureur.

Mercedes ziet kans iets slinken door uitspraken Marko

Of dit scenario ook werkelijkheid gaat worden, is nog uiterst onzeker. Nu Marko heeft gezegd bij Red Bull te blijven, lijkt de kans op een snel vertrek van Verstappen iets te slinken. Aan de andere kant is er 'gewoon' nog een machtsstrijd gaande binnen Red Bull en klinken er ook geluiden dat de Ford-motor in 2026 wellicht niet direct competitief gaat zijn. Daarnaast onderhoudt Jos geen goede relatie met Horner en heeft Verstappen al zijn steun aan zijn vader uitgesproken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

