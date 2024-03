Max Verstappen staat in de nadrukkelijke belangstelling van Mercedes en Dr. Helmut Marko is niet van plan een potentiële overstap tegen te houden. De man uit Graz, die een goede relatie onderhoudt met de wereldkampioen, zegt dat hij Verstappen "niet in de weg" zal staan als hij besluit te willen vertrekken bij Red Bull Racing.

Door de aanhoudende perikelen bij Red Bull, is de toekomst van Verstappen bij het Oostenrijkse team niet langer een zekerheid. Hoewel de Limburger nog een contract tot medio 2028 heeft bij de rode stier, is het niet uitgesloten dat hij eerder vertrekt. Verstappen zou onder meer over een zogenaamde 'Marko-clausule' beschikken, wat inhoudt dat hij vrij is om te gaan en staan waar hij wil als de topadviseur vertrekt. En dat is niet langer ondenkbaar, nu iedereen op eieren lijkt te lopen vanwege de situatie rondom Christian Horner. De gebeurtenissen hebben er tevens voor gezorgd dat Verstappen op de radar is verschenen van Toto Wolff, die de regerend wereldkampioen maar wat graag bij Mercedes zou willen verwelkomen. Marko zegt dat hij een eventuele overstap niet zal tegenhouden.

Kamp Verstappen zoekt contact met Mercedes

De gespannen situatie binnen Red Bull, zit de Verstappen-familie niet lekker. Hoewel Max zich nog enigszins op de vlakte houdt over Horner, heeft zijn vader zich wel in niet te misverstane woorden uitgesproken. Ook de manager van Max, Raymond Vermeulen, is al met Horner om tafel gegaan in Dubai, zo schreven wij eerder vandaag al in een artikel. Jos en Vermeulen zijn ook de twee die afgelopen weekend in Bahrein gespot werden terwijl ze in gesprek waren met Mercedes-teambaas Wolff. Het tweetal zou benieuwd zijn geweest naar de mogelijkheden voor Max om in de nabije toekomst voor Mercedes te rijden, misschien wel als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. Toen Wolff later gevraagd werd naar het onderonsje met Jos en Vermeulen en of Verstappen wellicht naar Mercedes gaat, antwoordde hij lachend: "Alles is mogelijk".

Wolff: Eerst winnende auto bouwen

Even later werd Wolff nogmaals geconfronteerd met de mogelijkheid die lijkt te ontstaan om Verstappen te contracteren. De teambaas liet toen weten dat Mercedes eerst maar eens een winnende bolide moest bouwen. "Ik denk dat de coureur altijd voor de snelste auto zal kiezen. Dat is waar het in essentie om draait. Op dit moment is de Red Bull de snelste auto, dus dat zal duidelijk de prioriteit zijn", zo vertelde Wolff. Hij lijkt - mede door de ontstane situatie bij Red Bull - geen haast te hebben met het aanstellen van een nieuwe coureur voor Mercedes. "Ik heb geen haast om een beslissing te nemen over coureurs. Ik ben een beetje onder druk gezet door Lewis. Dus deze keer ga ik het rustig aan doen en de markt evalueren", aldus de 52-jarige Oostenrijker.

Marko zal transfer Verstappen niet dwarsbomen

Verstappen naar Mercedes op korte termijn leek tot voor kort volstrekt ondenkbaar, maar langzaam komen er toch wat signalen naar buiten dat dit wellicht toch tot de mogelijkheden behoort. Ook Marko doet een duit in het zakje door te zeggen dat hij Verstappen niet zal tegenhouden als hij naar Mercedes wil vertrekken. Als hij door F1-Insider.com gevraagd wordt naar de exitclausule en wat hij vindt van de kans dat Verstappen naar Mercedes gaat, zegt Marko: "Wat mij betreft: ik zal Max niet in de weg staan."