Grootste krant van Duitsland: 'Jos Verstappen flirtte met dezelfde vrouw als Horner'

Jos Verstappen heeft met dezelfde vrouw geflirt die enkele weken geleden een aanklacht indiende tegen Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, zo meldt BILD, de grootste krant van Duitsland. Verstappen senior zou volgens het medium van onze oosterburen in 2021 gezien zijn met de vrouwelijke werkneemster en dit zou meespelen in de rel die nu gaande is tussen de twee heren.

Ze domineren al enige tijd de headlines van verschillende kranten en nieuwswebsites: Christian Horner en Jos Verstappen. De twee zijn recentelijk veel in het nieuws en dat heeft alles te maken met de situatie die momenteel speelt binnen Red Bull. Horner kreeg een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan zijn broek, maar er werd geen belastend bewijs gevonden. De Brit mocht daarom zijn werk hervatten, maar niet iedereen was daar even blij mee. Naar verluidt willen de Oostenrijkse aandeelhouders van Red Bull maar wat graag afscheid nemen van Horner, terwijl de Thaise kant erg close is met de teambaas en niet happig zou zijn op een vertrek. De anonieme e-mail die vervolgens werd rondgestuurd in de paddock gooide opnieuw olie op het vuur. Jos kreeg deze e-mail ook en vanaf dat moment heeft hij zich meerdere malen fel uitgelaten over Horner.

Jos Verstappen haalde uit richting Horner en sprak met Wolff

Jos maakte de afgelopen dagen verschillende opmerkingen over Horner, onder meer bij de Daily Mail. Daar zei hij dat er "spanning heerst" zolang Horner op zijn plek blijft zitten als teambaas. De vader van Max stelde zelfs dat Horner het "slachtoffer" zou spelen "terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt" en dat de boel binnen Red Bull op "ontploffen" staat. Geen milde woorden van een man - die als vader van de drievoudig wereldkampioen - een flinke vinger in de pap heeft binnen het team van Milton Keynes. Jos zou in Bahrein zelfs al even hebben gebabbeld met Mercedes-teambaas Toto Wolff, om te kijken of er voor zoon Max wellicht wat mogelijk is in de toekomst, mocht het bij Red Bull inderdaad tot een ontploffing komen.

Jos ontkent campagne tegen Horner, BILD weerspreekt dit

Echter, Jos heeft ontkend iets te maken te hebben met de hetze tegen Horner. "Waarom zou ik dat doen? Max heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull, presteert geweldig en is hier op zijn plek. Ik heb daar helemaal geen belang bij", zo was hij stellig tegenover De Telegraaf. Maar volgens BILD, de grootste krant van Duitsland en lange tijd zelfs van Europa, heeft Verstappen senior wel degelijk een reden om het Horner lastig te maken. In een uitgebreid artikel schrijven zij dat de "twee alfamannetjes" een "gespannen relatie" hebben. En dit zou mede te maken hebben met "de affaire van Horner", zo valt te lezen.

'Jos flirtte met dezelfde vrouw die aanklacht indiende tegen Horner'

De Duitse boulevardkrant komt met een verrassende claim. Volgens het medium is Jos in 2021, nadat Max de wereldtitel had gewonnen, al flirtend gezien met dezelfde vrouw die recent een aanklacht heeft ingediend tegen Horner vanwege grensoverschrijdend gedrag. "Na de eerste wereldtitel van zijn zoon (Max, red.) zou Jos Verstappen gezien zijn terwijl hij flirtte met dezelfde werkneemster die Horner een paar weken geleden beschuldigde van "grensoverschrijdend gedrag" - en wat aanleiding was voor het interne onderzoek", zo schrijft de Duitse krant.

Horner verdenkt Jos van samenspannen

Horner zou - volgens hetzelfde medium - op zijn beurt weer van mening zijn dat Jos een haatcampagne tegen hem leidt. "Als we zijn naasten mogen geloven, denkt Horner dat de vader van Max tegen hem samenspant en dat hij één van de meesterbreinen is achter de campagne tegen hem", zo valt er in het artikel van de grootste krant van onze oosterburen te lezen.

