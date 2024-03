Max Verstappen schreef de Formule 1 Grand Prix van Bahrein op dominante wijze op zijn naam. Na afloop gingen vader Jos en manager Raymond Vermeulen in gesprek met Toto Wolff. Volgens de teambaas van Mercedes is "alles mogelijk".

Verstappen pakte op de vrijdag de pole position en maakte vanaf de eerste plek op de grid een prima start mee. De coureur van Red Bull Racing behield de leiding en lag na de eerste ronde zelfs al anderhalve seconde voor. Uiteindelijk bouwde hij een voorsprong op van meer dan 22 seconden. De Nederlander gaf op geen enkel moment de leidende positie op, ook niet tijdens de pitstops. Daarnaast zette hij ook nog de snelste ronde neer, net nadat hij voor zijn laatste stint naar de zachte band was gewisseld. Dit was de vijfde Grand Slam uit de carrière van Verstappen en daarmee komt hij gelijk te staan aan Alberto Ascari en Michael Schumacher.

Horner-soap afleidend

In de paddock van het Bahrain International Circuit stond niet alleen de zege van Verstappen centraal, maar ook nog steeds de situatie rondom Christian Horner. Ook al is het onafhankelijke onderzoek van Red Bull GmbH naar de teambaas afgerond en is de klacht over mogelijk ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega afgewezen, het drama kreeg tijdens het raceweekend een staartje, toen een e-mail anoniem werd verstuurd aan journalisten, teambazen en bestuurders in de Formule 1. Daarin stonden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega, maar of de foto's echt zijn, is nog niet duidelijk. Verstappen noemde Horner een "ongelooflijke teambaas" tijdens de persconferenties, maar op de situatie zelf kon de Nederlander niet echt ingaan, al gaf hij wel toe dat het helaas voor afleiding zorgde.

Alles is mogelijk

Het is duidelijk dat het intern rommelt bij Red Bull. Naar verluidt zou de Oostenrijkse kant Horner dan ook het liefst zien verdwijnen, terwijl de Thaise kant juist dol is op de teambaas. Kan dit drama de pure racer die Verstappen is, weg kunnen drijven van Red Bull Racing richting een ander team? Vader Jos en manager Vermeulen zijn in Bahrein een gesprek aangegaan met Wolff die op zoek is naar een vervanger voor Lewis Hamilton. "Ik ken Jos al 25 jaar, door ups en downs, en ik heb hem simpelweg gefeliciteerd met de prestaties van zijn zoon," vertelde de teambaas van Mercedes tegenover de aanwezige media. Echter, gevraagd naar of er een kans bestaat dat Max in 2025 verhuist naar de Zilverpijlen, grijnsde Wolff en antwoordde hij: "Alles is mogelijk." Verstappen heeft een contract met Red Bull voor tot en met 2028, maar het zou niet de eerste keer en ook niet de laatste keer zijn in de Formule 1 dat er in de tussentijd andere deals worden gesloten en een coureur vroegtijdig vertrekt.

Jos Verstappen is het zat

Verstappen senior lijkt dan ook helemaal klaar te zijn met het gedoe rondom Horner. "Deze situatie is niet goed voor het team en drijft mensen uit elkaar. Op deze manier kan het niet doorgaan en blijft er spanning in de lucht hangen", zo vertelde hij in gesprek met De Telegraaf, voordat hij er bij de Daily Mail nog een schepje bovenop deed. "Er heerst spanning zolang [Horner] hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt."

