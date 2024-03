Max Verstappen kwam als overtuigende winnaar over de streep tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein, de allereerste race van dit seizoen. Als de wedstrijd van vandaag een voorbode is voor de rest van het jaar, dan is de wereldkampioen van 2024 al bekend. Verstappen erkende na afloop dat het "nog beter ging dan verwacht".

Verstappen begon de race in het Midden-Oosten vanaf pole position en kwam bij de start ook niet echt in de problemen. Hij moest heel even oppassen voor Charles Leclerc, die vanaf plek twee startte, maar al snel kon hij wegrijden bij de Ferrari. Vanaf dat moment reed Verstappen compleet zijn eigen race en hoefde hij nooit meer in zijn spiegels te kijken. De Red Bull-coureur trok een enorm gat, zelfs richting zijn teamgenoot, die als tweede finishte. Ver voor de rest kwam Verstappen als winnaar over de streep. Een waanzinnig dominant optreden, van zowel Verstappen als van Red Bull Racing. Na afloop erkende de Nederlander dat het goed ging.

Het ging beter dan verwacht

"Ja ongelooflijk. Vandaag ging het eigenlijk nog beter dan verwacht", zo begint hij tegenover interviewer David Coulthard. "De auto was op iedere compound fijn om op te rijden. Ik denk dat we veel snelheid hadden en het was gewoon superleuk om vandaag te rijden. We bleven uit de problemen en het is een geweldige start van het jaar; het had niet beter kunnen gaan. Het was erg leuk en ik voelde me heel goed in de auto."

Een bijzondere overwinning voor Verstappen

Volgens Verstappen is het absoluut niet saai om zo vooraan te rijden. Hij vindt het juist bijzonder. "Het is altijd heel bijzonder om dit soort dagen te hebben, omdat ze niet zo vaak voorkomen, het feit dat alles perfect gaat en je echt één bent met de auto", aldus de regerend wereldkampioen, die zich nu weer klaar mag gaan maken voor de Grand Prix in Saoedi-Arabië. "Een paar dagen rust en dan gaan we weer", zo besluit Verstappen.

