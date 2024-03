Peter Windsor is van mening dat er nu wellicht al aanwijzingen zijn dat Mercedes en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton niet meer op dezelfde lijn zitten. Aanleiding voor deze gedachte is de situatie van afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein, toen er problemen waren met het stoeltje van de Brit.

In zijn nieuwe video op YouTube ging Windsor in op de problemen die Hamilton tijdens de race had met zijn stoel. Het viel Windsor op dat Mercedes er na afloop helemaal geen aandacht aan heeft beste. "Hamilton had ook dat probleem met zijn stoel nog, want die leek kapot te zijn, maar dat komt in de nabespreking van het team nergens ter sprake. Is het dan niet belangrijk genoeg omdat het om Lewis gaat? Wellicht schamen ze zich gewoon?"

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey stellig over concept RB20: 'Evolutie van RB18, geen revolutie'

Stoel Hamilton

Windsor weet namelijk dat dit soort problemen, hoe onschuldig ze ook lijken, juist veel impact hebben op coureurs. Daar snapt hij niet dat Mercedes er totaal geen aandacht aan heeft besteed. "Technologie is een groot onderdeel van de Formule 1, maar ik snap niet waarom teams zo makkelijk spreken over dat soort dingen. Alsof ze gewoon nooit gebeurd zijn. Dat is echt wel een belangrijk punt, want het heeft echt invloed op de manier waarop een coureur de auto aanvoelt."

OOK INTERESSANT: Mercedes wil 'ware potentie' laten zien in Saoedi-Arabië na teleurstellende openingsrace

Red Bull foutloos

Volgens Windsor laten dit soort problemen, zie ook de problemen bij Charles Leclerc, George Russell en de coureurs van Williams in Bahrein, zien dat het enorm knap is dat Red Bull eigenlijk amper tot nooit technische problemen of betrouwbaarheidsproblemen heeft. "Er is na afloop van een race altijd een hoop discussie bij de teams over de dingen die ze verkeerd hebben gedaan en hoe ze het op gaan lossen, maar dat doet allemaal echt afbreuk aan hoe goed Red Bull het wel niet doet en hoe vaak ze het bij het rechte eind hebben."

Gerelateerd