Naast de derde Grand Prix in de Formule 1 werden afgelopen weekend in Australië ook de vijfde en zesde race in de Formule 2 en de derde en vierde race in de Formule 3 verreden. Een overzicht van de stand van zaken in F2 en F3 na de races in Melbourne.

In de Formule 2 wonnen Roman Stanek de sprintrace en Isack Hadjar de hoofdrace tijdens het raceweekend in Australie. Zane Maloney gaat dankzij zijn twee zeges in Bahrein nog wel aan de leiding in het kampioenschap. De coureur uit Barbados staat met 62 punten duidelijk bovenaan na twee raceweekenden. Paul Aron en Dennis Hauger staan op P2 en P3, voor Hadjar en Kush Maini. Richard Verschoor reed een goed weekend in Melbourne: met een uitvalbeurt en een zesde plaats veroverde hij acht punten en staat de Nederlander veertiende.

Artikel gaat verder onder video

Bij de constructeurs sluit Rodin het weekend af met 78 punten en de eerste plaats, voor Campos Racing en Hitech. MP Motorsport staat op P4 en zakte twee plaatsen na het weekend in Melbourne, Van Amersfoort Racing scoorde na een puntloos weekend ineens vier punten en staat zesde na drie raceweekenden.

Zane Maloney maintains his championship lead, whilst Isack Hadjar moves up to 4th 👀📊



Here's how things stand as leave the land down under 🇦🇺#AusGP #F2 pic.twitter.com/oFZaMwoF2I — Formula 2 (@Formula2) March 24, 2024

It's @RodinMotorsport who maintain their lead at the top of the standings after our weekend in the park 🏞️#AusGP #F2 pic.twitter.com/Qhy8RomPCn — Formula 2 (@Formula2) March 24, 2024

Formule 3

In de Formule 3 wonnen Martinius Stenshorne en Dino Beganovic de sprintraces en feature race respectievelijk, terwijl Laurens van Hoepen op P3 en P13 eindigde tijdens deze races. Luke Browning staat met 37 punten bovenaan, samen met Leonardo Fornaroli. Gabriele Mini sluit de top drie af met 32 punten, voor Beganovic en Arvid Lindblad. Van Hoepen vinden we met 18 punten op P8.

Bij de constructeurs staat Prema met 83 punten bovenaan, voor Trident en Hitech. MP Motorsport staat met 27 punten op P6, terwijl Van Amersfoort Racing geen punten scoorde en negende staat na vier races en twee raceweekenden.

Back to the 🔝 for @PREMA_Team



The reigning champs move into the lead of the team standings as we leave Melbourne 📈#AusGP #F3 pic.twitter.com/gAIvfsq33A — Formula 3 (@Formula3) March 24, 2024

