Een teamorder van Visa Cash App RB tijdens de Formule 1 Grand Prix van Bahrein zorgde voor frustraties bij Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda met een incident in de cooldown ronde tot gevolg. Maar de twee rijders van het Red Bull-zusterteam hebben in aanloop naar Saoedi-Arabië de lucht geklaard.

Tsunoda miste tijdens de kwalificatie op het Bahrain International Circuit een plekje in Q3 op zeven duizendsten van een seconde en moest genoegen nemen met P11 op de grid, drie posities voor Ricciardo. In de slotfase kwamen de teamgenoten elkaar tegen. Tsunoda, op de harde compound, werd door RB gevraagd om Ricciardo die op softs reed, er langs te laten en zo werden ze dertiende en veertiende. Na de race, tijdens de cooldown ronde, liet Tsunoda merken niet blij te zijn met de gang van zaken door vlak langs de auto van Ricciardo te rijden en bijna een crash te veroorzaken. Ricciardo noemde hem een "eikel" op de boardradio.

Geen problemen meer

De ruzie tussen de twee coureurs is inmiddels opgelost voor het raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit. "Na onze technische briefing hadden we een privébriefing om de lucht te klaren," legde Ricciardo uit tegenover Sky Sports F1. "Het was belangrijk voor Yuki en voor mij om dat te doen, maar ook voor het team, zodat ze weten dat er vanaf nu geen problemen meer zullen zijn. Het was pas de eerste race. Het was nodig om dat te doen en het heeft ons geholpen om te kunnen zeggen: 'Oké, dat ligt achter ons. Nu Saoedi-Arabië, hier gaan we dan'." Tsunoda liet bij de persconferenties in Djedda weten dat "ze op één lijn zitten en elkaar begrijpen" en dat als er weer teamorders plaatsvinden dat hij "dan weet wat de situatie is".

Nog niet perfect

Op de vraag of het onvermijdelijk is dat dit soort dingen gebeuren, wanneer een mogelijk zitje bij Red Bull Racing op het spel staat, antwoordde Ricciardo: "Als we het hadden laten liggen, waren er misschien nog steeds vragen of twijfels geweest, maar daarom was het dus zo belangrijk, toen we onze helmen en raceoveralls eenmaal uit hadden gedaan en we samen in een kamer zaten, om er zo open over te praten. Voortaan is er vertrouwen. Ik wil er ook rekening mee houden dat het pas de eerste race was en we zijn nog niet perfect. Er was wat vertraging in de wissel van posities en we hebben wat nieuwe mensen aan de pitmuur. Zo geschiedde het en er zijn nu geen problemen."

