Yuki Tsunoda, begonnen aan zijn vierde seizoen in F1, eindigde afgelopen zaterdag veertiende tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein. Niet de prestatie die de Japanner nodig heeft om naar een topteam te gaan, aldus Honda Racing-president Koji Watanabe.

In gesprek met AS-Web zegt Watanabe dat Tsunoda tot eind 2024 contract heeft bij Visa Cash App RB en dat zijn doel nog steeds is om te slagen bij Red Bull Racing. "Red Bull blijft bij ons [Honda] tot 2025, dus als Tsunoda een winnende coureur is, willen ze hem natuurlijk aan boord hebben. In mijn regelmatige gesprekken met Red Bull zeggen ze: "Het hangt af van de resultaten van dit jaar". Ze hebben hoge verwachtingen van ons en om aan die verwachtingen te voldoen, moeten we naar mijn persoonlijke mening op zijn minst op het podium staan."

Wat moet Tsunoda doen voor stoeltje bij een topteam?

Tsunoda heeft de afgelopen jaren wel stappen gezet, maar stabiel in de top tien rijden is nog niet gelukt. Dit kwam deels natuurlijk ook door de auto van het team. Watanabe heeft niet per se een doelstelling voor Tsunoda, maar de Japanner geeft wel toe dat Tsunoda meer moet gaan overtuigen om echt een kans te krijgen bij een topteam. "Natuurlijk is het woord 'podium' niet genoemd in de vergaderingen, maar ik denk dat hij [Tsunoda] het goed moet doen om naar het topteam te gaan, en ik denk dat hij dat kan. En ik denk dat hij dat meer voelt dan wat dan ook."

Tsunoda naar Aston Martin in 2025 of 2026?

Natuurlijk wordt Watanabe ook gevraagd naar een mogelijke toekomst van Tsunoda bij Aston Martin, waar Honda vanaf 2026 in F1 mee samen gaat werken. "Daar denk ik niet over na. Ik heb tegen Tsunoda gezegd: 'Ik wil dat je het doet zonder gebonden te zijn aan Honda'. Het feit dat we vanaf 2026 samenwerken met Aston Martin betekent niet dat de door Honda opgeleide coureurs met Honda naar Aston Martin moeten. Wat belangrijk is, is dat de door Honda opgeleide coureurs tot de wereldtop behoren, ongeacht bij welk team ze zitten. Al zou het geweldig zijn als ze bij hetzelfde team zaten."

