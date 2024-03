Er lijkt nu al onenigheid te zijn binnen Visa Cash App RB, waar Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo dit seizoen teamgenoten zijn. Laatstgenoemde is niet zo blij met het 'onvolwassen' gedrag van zijn teamgenoot tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Bahrein.

Tsunoda en Ricciardo begonnen vanaf P11 en P14 respectievelijk aan de race in Bahrein. Het bleek een race te zijn waarin beide coureurs eigenlijk niet genoeg snelheid hadden om Aston Martin bij te halen voor P9 en P10 en daardoor in het groepje reden dat streed om de plekken buiten de top tien. In de slotfase reed Ricciardo achter Tsunoda op de soft band, terwijl Tsunoda op de harde band reed. Dit was het moment waarop de vlam in de pan schoot. De twee coureurs rijden niet alleen voor Visa Cash App RB, maar ook voor een stoeltje naast Max Verstappen in 2025 bij Red Bull Racing.

Team orders Visa Cash App RB

Ricciardo vond dat hij in de slotfase sneller was op de soft band en wilde dat Tsunoda hem er voorbij liet gaan: "Welk voordeel ik ook heb, we verliezen het." Visa Cash App RB reageerde hierop door aan Tsunoda te vragen om Ricciardo erlangs te laten. Met flink wat tegenzin deed de Japanner dit. "Ja, bedankt jongens, ik waardeer het", was de sarcastische reactie van Tsunoda. Ricciardo kon Kevin Magnussen echter niet inhalen voor P12, waardoor de Australiër dertiende eindigde en Tsunoda veertiende. Na de race, tijdens de cooldown ronde, liet Tsunoda nog even merken niet blij te zijn met de gang van zaken door vlak langs de auto van Ricciardo te rijden en bijna een crash te veroorzaken door langs hem te remmen.

Reactie Ricciardo

Tegenover F1 TV liet Ricciardo na de race merken dat hij niet zo blij was met het gedrag van Tsunoda. "Ik weet het niet. Ik kwam op de radio en probeerde koel te blijven. Ik ben nu heel erg geprikkeld, maar laten we het onvolwassenheid noemen. Hij is duidelijk gefrustreerd over de teamorders. Maar laten we reëel zijn, dit is iets waar we het voor de race over hebben gehad. De kans was groot dat ik aan het eind van de race een soft zou gebruiken. Dus hij wist dat er een kans was dat ik aan het eind een tempovoordeel zou hebben en als hij de call krijgt, dan gebeurt dat ook. Hij [Tsunoda] geeft me geen punten, we vechten voor de dertiende plaats, dus geef ons in ieder geval de beste kans om ten minste één auto in de punten te krijgen."

