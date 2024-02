Volgens Yuki Tsunoda moeten concurrenten niet te veel zoeken achter de aangehaalde samenwerking tussen Red Bull Racing en Visa Cash App RB. De overige renstallen vermoeden dat de VCARB01 een heleboel elementen van de succesvolle RB19 heeft overgenomen, maar de Japanner benadrukt dat hun auto echt geen kloon is.

Het in Faenza gevestigde team gaat vanaf dit seizoen als het Visa Cash App RB-team door het leven. Met de nieuwe naam is ook een nieuw tijdperk ingeluid. Zo leidt Laurent Mekies de renstal en is de samenwerking met Red Bull Racing geïntensiveerd. Het team koopt alle onderdelen die zijn toegestaan van het topteam en daar is vandaag de dag toch wel wat kritiek op gekomen.

Geen Red Bull-kloon

De concurrentie had een directe kopie van de RB19 verwacht, maar dat is volgens Tsunoda, die bij F1-fansite zijn verhaal doet, niet aan de orde. "Er is niet veel veranderd. De besturing voelt iets lichter aan", zo legt Tsunoda uit over zijn gevoel met de nieuwe wagen. De voorwielophanging is geïnspireerd op die van Red Bull Racing, maar van een kloon wil Tsunoda niet spreken. "Er zijn clips waarin ik zeg dat er veel is veranderd, mensen verspreiden dat, maar dat zeg ik niet. En ik zeg tegen de mensen dat ze geen hoge verwachtingen moeten hebben."

VCARB01 is evolutie van vorig jaar

In zijn ogen is de VCARB01 simpelweg een evolutie van de AlphaTauri van vorig jaar. "Dat de teamnaam is veranderd, betekent niet dat de auto's zoveel zijn veranderd. We hebben vorig jaar tijdens de laatste race een update geïntroduceerd die oorspronkelijk gepland stond voor de nieuwe auto voor 2024. Deze nieuwe auto is dus niet zoveel veranderd ten opzichte van de laatste race van vorig jaar, maar het is zeker niet slechts." Wat betreft de linkjes met Red Bull Racing is Tsunoda duidelijk: "We ontwikkelen onze eigen aerodynamica, dus we zijn een onafhankelijk team zonder enige connectie met Red Bull in dat opzicht."