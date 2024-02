Regerend wereldkampioen Max Verstappen is van mening dat de FIA beter haar controles moet gaan uitvoeren als het neerkomt op de putdeksels rondom een circuit. Zo zijn de testdagen namelijk al twee keer onderbroken door een losschietende putdeksel en levert dat toch wel flink wat schade op.

Met de grondeffect-auto's van vandaag de dag, is de zuigende werking onder de auto's groter dan voorheen. Ietwat losse putdeksels komen daardoor gemakkelijker los. Volgens Verstappen moet de internationale autosportbond daarom strengere controles gaan uitvoeren. De SF-24 van Charles Leclerc werd namelijk donderdag beschadigd door een putdeksel en de schade valt 'gewoon' onder de budgetcap.

Schade komt voor rekening van teams

Bij Motorsport.com legt Verstappen het uit. "Met de grondeffect-auto's is dit probleem absoluut groter geworden. Het lijkt erop dat wij lijnen rijden die niet veel andere auto's en raceklassen gebruiken, dus dat wij de bochten breder aansnijden dan veel andere kampioenschappen." Daardoor moet de FIA beter de controles gaan uitvoeren. "Voordat we beginnen te rijden moeten we er dus zeker van zijn dat ze allemaal goed vastzitten. Dubbelchecken is een must voor alle circuits waar we als Formule 1 naartoe gaan. We moeten niet nog meer situaties krijgen waarin de auto's worden beschadigd, zeker onder het budgetplafond is dat erg vervelend."

Charles Leclerc zag op donderdag zijn auto beschadigd worden door een putdeksel en hoewel de Monegask de mening van Verstappen deelt, vermoedt hij dat de sport inmiddels wel wakker is geschud.