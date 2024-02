Volgens Carlos Sainz heeft de Formule 1 maar weinig geleerd van de eerdere incidenten rondom putdeksels. Vrijdagochtend was het tijdens de derde testdag in Bahrein namelijk weer raak, want de sessie werd wederom stilgelegd toen Sergio Pérez ditmaal in bocht elf over een losse putdeksel heenreed.

Ook donderdag werd de testdag een tijdje stilgelegd, nadat Charles Leclerc in diezelfde bocht ervoor zorgde dat de putdeksel loskwam. Sainz heeft vorig jaar een soortgelijk incident meegemaakt in Las Vegas. Destijds werd de eerste vrije training na tien minuten al stilgelegd omdat de Spanjaard daar zijn Ferrari beschadigde toen een putdeksel los schoot.

Artikel gaat verder onder video

Politieke spelletjes

Met de hedendaagse grondeffect-auto's zien we de losschietende putdeksels meer dan eens en volgens Sainz moet vooral de Formule 1 zich achter de oren krabben. "Het lijkt erop dat de regels niet zijn veranderd", zo opent hij bij onder meer PlanetF1. In zijn ogen had de sport moeten ingrijpen na wat er in Las Vegas is gebeurd, maar hebben de teams simpelweg verschillende belangen en hij wijst dan ook naar politieke spelletjes. "Na wat er in Vegas is gebeurd, zou het een must moeten zijn om [de regel] te veranderen. Zoals altijd kan het ene team het niet eens zijn met het andere en er zijn altijd politieke dingen en dingen aan de hand als Formule 1-teams het niet eens zijn [met elkaar]."

Seizoensopener

Volgend weekend zal ronde één van het wereldkampioenschap Formule 1 beginnen in Bahrein. De FIA heeft voor dat weekend maatregelen genomen, zo meldt Motorsport.com. Zo zullen de aannemers van het circuit de putten in de komende dagen volstorten met beton en op die manier hoopt de internationale autobond dat een herhaling wordt voorkomen.