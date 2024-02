Conclusies na testdagen: Red Bull Racing imponeert, Haas kilometervreters

Redactie



De testdagen zitten erop en hoewel het slechts testdagen zijn en rondetijden dus eigenlijk niet zoveel vertellen, zijn er toch een aantal conclusies te trekken. Zo zag Red Bull Racing er weer heel snel uit, heeft Haas veel kilometers gemaakt en heeft Williams juist veel tijd verloren.

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen zitten erop. De teams kregen dit seizoen drie dagen de tijd in Bahrein om hun nieuwe wagens aan de tand te voelen. De meeste teams hebben hun ontwikkelingsrichting op de RB19 gericht, terwijl Red Bull Racing juist met de RB20 weer een andere kant op is gegaan.

Kilometers

Tijdens de testdagen werken de teams hun programma's af om zoveel mogelijk data te verzamelen. Het team van Haas heeft sinds dit seizoen Ayao Komatsu als teambaas en de renstal van Gene Haas staat bovenaan het lijstje met meeste kilometers.

Aantal ronden Team 441 Haas F1 416 Scuderia Ferrari 391 Red Bull Racing 379 Aston Martin 379 Kick Sauber Stake F1 367 Visa Cash App RB 361 Mercedes 334 Alpine 328 McLaren 299 Williams

Racepace

Motosport-Total heeft daarnaast de longruns bestudeerd en komt tot de conclusie dat de RB20 ongeveer een halve seconde voorsprong heeft op de rest. De nummer twee zou Mercedes zijn en Ferrari heeft de derde auto.

- Red Bull Racing + 0.45 seconde Mercedes + 0.50 seconde Ferrari + 0.55 seconde Aston Martin + 1.10 seconde McLaren + 1.15 seconde Visa Cash App RB + 1.35 seconde Williams + 1.45 seconde Kick Sauber Stake F1 + 1.50 seconde Alpine + 1.60 seconde Haas F1

Rondetijden

Carlos Sainz heeft uiteindelijk de snelste tijd gereden in de afgelopen drie testdagen. De Spanjaard zette op dag twee een 1:29.921 op het bord en niemand wist dat te verbeteren. Teamgenoot Charles Leclerc kwam op dag drie nog het dichtst in de buurt met zijn 1:30.322. Max Verstappen is in dit lijstje op zesde plek terug te vinden met een 1:30.775.