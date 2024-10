De Formule 1-testdagen zijn voor het begin van het seizoen vaste prik op de kalender en de teams krijgen ook voor 2025 weer drie dagen de tijd om de bolides in Bahrein aan de tand te voelen. Richting 2026 gaat het er echter heel anders uitzien en krijgt men veel meer dagen om te testen van de FIA.

De testdagen in de koningsklasse zijn de afgelopen jaren wel vaker aan veranderingen onderhevig. Zo trainden we een tijd lang op zowel Bahrein als Barcelona, terwijl dat later weer gereduceerd werd naar alleen het circuit in het Midden-Oosten. Ook in 2025 is dat weer het geval. We gaan dan wederom drie dagen testen in Bahrein. Dit keer rijden we daar echter niet de openingsrace. Bahrein was sinds 2021 steeds de allereerste race op de kalender, maar de seizoensopener van 16 maart zal verplaatst worden naar het Albert Park Circuit in Melbourne. Vanwege de ramadan, die volgend jaar op 1 maart begint, is er die maand geen mogelijkheid om te racen in het Midden-Oosten.

Nieuwe opzet

Wat precies de locatie gaat worden van de testdagen in 2026, is voorlopig nog niet bekend. Wél heeft de FIA laten weten dat de teams veel meer testtijd gaan krijgen in dat jaar. Het heeft te maken met het feit dat we in dat seizoen gaan rijden met nieuwe motorreglementen, waardoor het motorsportorgaan de teams tegemoet wil komen met extra testtijd. Daar waar we momenteel drie testdagen met daarin een ochtend- en middagsessie te zien krijgen, zullen er in 2026 maar liefst drie van die ritsen met driedaagse sessies gereden worden. De verdriedubbeling van het aantal testsessies moet dus bijdragen aan het beter leren begrijpen van de nieuwe regelementen. Waar we dan gaan rijden, is dus nog niet bekend.

Confirmation that in 2026 there will be three three-day pre-season test sessions "in recognition of the challenges presented by the new PU regulations." — Adam Cooper (@adamcooperF1) October 2, 2024

