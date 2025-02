Na lang wachten is het deze week eindelijk weer zover: we gaan actie beleven op de baan met de officiële testdagen in Bahrein. Voor het eerst zullen we de wagens van 2025 op het asfalt mogen bewonderen. Hoe laat zijn de sessies? Wie rijden er wanneer en waar kun je de testdagen bekijken? Alle info op een rijtje.

De winterstop loopt nu dan toch echt eindelijk op zijn einde. Nadat we vorige week een glimp mochten opvangen van alle liveries met het F1 75-evenement in Londen, is het deze week tijd voor het échte werk: de testdagen voor de Grand Prix van Bahrein staan op het programma op het Bahrain International Circuit. Gedurende drie dagen hebben alle teams en coureurs de gelegenheid om hun nieuwe wagen aan de tand te voelen, kostbare data te verzamelen en dingen uit te proberen. De coureurs hebben voor het eerst de kans om hun nieuwe werkmateriaal voor dit seizoen uit te testen en dus is het altijd weer een spannende week voor zowel rijders als technici in de garage en aan de pitmuur. Hieronder vind je alle benodigde info om niks te missen van deze interessante week.

Tijdschema testdagen Bahrein

Woensdag 26 februari

08:00 uur - 12:00 uur: Ochtendsessie

13:00 uur - 17:00 uur: Middagsessie

Donderdag 27 februari

08:00 uur - 12:00 uur: Ochtendsessie

13:00 uur - 17:00 uur: Middagsessie

Vrijdag 28 februari

08:00 uur - 12:00 uur: Ochtendsessie

13:00 uur - 17:00 uur: Middagsessie

Wanneer komt welke coureur in actie?

Team Woensdag

26 februari Donderdag

27 februari Vrijdag

28 februari Alpine WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Aston Martin WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Ferrari WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Haas Ollie Bearman (ochtend)

Esteban Ocon (middag) Esteban Ocon (ochtend)

Ollie Bearman (middag) Ollie Bearman (ochtend)

Esteban Ocon (middag) Kick Sauber WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG McLaren WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Mercedes WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Racing Bulls WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Red Bull Max Verstappen (ochtend)

Liam Lawson (middag) Max Verstappen Liam Lawson Williams WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

Waar zijn de testdagen te volgen?

Dit jaar zijn de uitzendrechten voor de Formule 1 weer gewoon in handen van Viaplay in Nederland. Zij zullen ook het uitzenden van de testdagen voor hun rekening nemen. Gedurende de drie dagen zal er elke dag bovendien een korte voor- en nabeschouwingen plaatsvinden rondom de testactiviteiten. Wanneer de tests stilliggen, zoals tijdens de lunchpauzes, zullen er ook analyses volgen uit de studio. Bovendien zullen de testdagen ook op F1TV uitgezonden worden.

