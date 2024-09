De FIA en Formule 1 hebben bevestigd waar en wanneer de wintertest voor het 2025-seizoen zal plaatsnemen. Dit zal de eerste keer zijn dat we bijvoorbeeld Lewis Hamilton in de rode Ferrari zullen zien plaatsvinden, en de piepjonge Kimi Antonelli bij Mercedes. Zeven van de twintig stoeltjes zullen van eigenaar veranderen, en twee zitjes zijn nog steeds onbevestigd; Stake F1 Team moet nog een teamgenoot vinden voor Nico Hülkenberg, en Yuki Tsunoda moet nog vergezeld worden bij Visa Cash App RB.

Red Bull houdt koers in 2025 met Max Verstappen en Sergio Perez, die voor een vijfde jaar samen het team uit Milton Keynes zullen vertegenwoordigen. McLaren en Aston Martin zijn de enige andere teams die dezelfde line-up behouden. Waar Ferrari inzet op de ervaring en vaardigheid van Lewis Hamilton, gaat Mercedes juist voor de potentie en het talent van Kimi Antonelli. Antonelli is overigens niet de enige rookie in 2025; Jack Doohan zal ook zijn eerste Grands Prix rijden voor Alpine, en Oliver Bearman zal ook voor het eerst een voltijdige Formule 1-coureur zijn na twee invalbeurten in het huidige seizoen.

Waar en wanneer is de 2025 F1 wintertest?

De 2025 F1 wintertest zal opnieuw op het Bahrain International Circuit plaatsvinden, zo meldt de FIA op maandagochtend. Het Circuit de Catalunya buiten Barcelona valt dus weer buiten de boot. Er zal, net als in 2024, drie dagen worden getest op 26, 27 en 28 februari. Bahrein organiseert al sinds 2009 tests in Formule 1, maar is sinds kort weer de exclusieve officiële locatie geworden van de wintertest, waar het eerst de tests deelde met Spanje.

Wanneer begint het 2025 Formule 1-seizoen?

Twee weken na het einde van de wintertest trapt het seizoen dan eindelijk af. Zoals vanouds begint het jaar down under met de Grand Prix van Australië, die van 14 tot en met 16 maart plaatsvindt. Het hele seizoen telt maar liefst 24 races, en eindigt op 7 december op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi

