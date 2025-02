Het Formule 1-seizoen 2025 begint deze week met de testdagen op het Bahrain International Circuit. Het weer speelt natuurlijk altijd een grote rol in de autosport. We blikken vooruit op de verwachte omstandigheden voor de testdagen.

De seizoensopener vindt niet plaats in Bahrein vanwege de ramadan. De race in Sakhir is, net als de Grand Prix van Saoedi-Arabië, verplaatst naar april. Australië heeft voor het eerst sinds 2019 de eer om de eerste wedstrijd van het jaar te organiseren op het Albert Park Circuit in Melbourne. Desondanks worden de testdagen wel gehouden in Bahrein. Dat zal deze week gebeuren van woensdag 26 februari tot en met vrijdag 28 februari. Teams en coureurs krijgen iedere dag 8 uur de tijd om de nieuwe auto aan de tand te voelen. Dat gebeurt tussen 10:00 en 19:00 uur lokale tijd met een uurtje pauze.

17 graden en bewolking

Normaal gesproken is het eind februari en richting maart toe zonnig en warm in Bahrein met temperaturen rond de 23°C. Dat soort weeromstandigheden lijken we echter te kunnen vergeten voor de testdagen. Het meteorologisch centrum van de Bahreinse regering waarschuwt dat het "erg koud" zal zijn met een maximum temperatuur van 17°C. Er kunnen "op sommige plaatsen lokale zandstormen zijn en het is meestal overwegend bewolkt".

AccuWeather is iets optimistischer en verwacht op de laatste testdag een maximum temperatuur van 20°C, maar bewolking en heiige omstandigheden domineren wel de rest van de weersverwachting.

