Deze week is het zover: het F1-seizoen, in ieder geval de voorbereiding erop, gaat van start. Op woensdag, donderdag en vrijdag worden de testdagen in Bahrein verreden, maar waar kun je deze testdagen live volgen?

De testdagen zijn altijd een mijlpaal voor de teams en coureurs. De hele winter werken de teams aan hun auto om goed aan het seizoen te beginnen en de testdagen zijn het eerste moment waarop de auto in het echt getest kan worden. Tuurlijk zijn er simulaties, data en filmdagen, maar niks gaat boven het echte werk. Voor de fans is het ook een mijlpaal, want het is de eerste keer dat er weer auto's op de baan te zien zijn sinds begin december.

Testdagen Bahrein

De testdagen worden zoals al jaren het geval is in Bahrein gehouden op woensdag, donderdag en vrijdag. Er zullen in totaal zes sessies zijn: twee per dag, verdeeld over de ochtend en middag. De dag begint om 08:00 uur, waarna de ochtendsessie tot 12:00 uur duurt. Dan is er tot 13:00 uur pauze, met vervolgens tot 17:00 uur de middagsessie. Vaak splitsen de teams de coureurs op, zodat ze de ochtend of middag kunnen doen. Teams besluiten soms ook om een coureur een hele dag te laten rijden, maar elk team mag maar één auto per ochtend of middagsessie inzetten en niet twee. In totaal rijden de coureurs (normaal gesproken) drie van de zes sessies.

Waar kun je de testdagen in Bahrein volgen?

Dit seizoen kunnen de fans op twee manieren live de drie testdagen volgen. De eerste optie is Viaplay, dat ook in 2025 weer de rechten zal hebben. Ook voor de streamingdienst begint het seizoen in Bahrein, met een voorbeschouwing, de beelden van de testsessies met commentaar en nabeschouwing van elke testdag. Mocht je geen abonnement bij Viaplay hebben, dan is F1 TV ook nog een optie. Ook hier zullen de drie testdagen live uitgezonden worden.

