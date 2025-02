Kunnen Hamilton en Ferrari de hype in 2025 waar gaan maken?

Lewis Hamilton werd al zeven keer wereldkampioen in F1 en is nog steeds op zoek naar zijn historische achtste titel in de koningsklasse. Dit en het feit dat hij in 2025 voor Ferrari rijdt zorgt voor een enorme hype die in februari pas echt op gang is gekomen. Maar kunnen allebei de partijen deze hype ook waar gaan maken en kan Hamilton na een reis van twintig jaar de kroon op zijn werk zetten en twee dromen uit zien komen: coureur van Ferrari zijn en voor de achtste keer wereldkampioen worden?

Dat is voorafgaand aan dit seizoen de grote vraag. De eerste vraag is makkelijk te beantwoorden, want ja Hamilton zal coureur van Ferrari zijn. De twee vraag is een lastiger verhaal. Hamilton zal wellicht nooit meer zo'n grote kans om een wereldkampioenschap krijgen als komend seizoen, gezien het feit dat de auto van Ferrari eind 2024 de snelste auto van de grid was en vanaf 2026 Ferrari nog maar moet afwachten of het met de andere motoren kan concurreren in het nieuwe tijdperk. De tijd om toe te slaan lijkt dit jaar te zijn voor zowel Hamilton als Ferrari, maar de vraag is: is dit mogelijk en is dit ook het plan van Ferrari met het oog op 2026?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari ziet keerpunt voor 2025-titel: "Cruciaal voor het seizoen"

Hamilton in zijn jonge jaren

Toen Hamilton in 1995 begon als professioneel karter droomde hij al van een stoeltje bij Ferrari. Het was zijn jongensdroom die twintig jaar later pas uit zou komen. Tijdens zijn periode als karter won Hamilton al veel en begon hij te wennen aan succes. In 1995 en 1997 won hij het Super 1 National Championship, terwijl in 1997 ook de Kartmasters British Grand Prix een prooi voor de Brit was.

In 1998 en 1999 was er wat minder succes, want alleen de Torneo Industrie Open werd door Hamilton gewonnen. In 2000 begon de Brit echter weer te winnen door de CIK-FIA World Cup en het Europees Kampioenschap op zijn naam te schrijven. In 2001 won hij niks meer in het karten, maar maakte hij ook al de overstap naar de auto's. Dit deed hij in de Formula Renault UK Winter Series namens Manor, waar hij vier races reed zonder al te veel succes.

Hamilton maakt vooral vanaf 2005 naam

Het begin van de carrière bij de auto's was vervolgens niet eens zo fantastisch. In 2002, toen hij zich volledig begon te focussen op de auto's, en 2003 won hij alleen de Formula Renault UK (2003) namens Manor door tien van de vijftien races te winnen. Ook in 2004, toen Hamilton vijfde werd in de Formule E Euro Series, was het succes nog gering. Dit kwam pas echt vanaf 2005.

In dat seizoen won hij de Formule 3 Euro Series door vijftien van de twintig races te winnen. In 2006 maakte Hamilton vervolgens de stap naar de GP2 om namens ART vijf van de 21 races te winnen en veertien podiums te halen richting het kampioenschap. Dit was voor McLaren Mercedes genoeg om hem naar F1 te halen.

Debuutjaren bij McLaren Mercedes

Hamilton had met succes de lange weg naar F1 afgelegd en was gewend geraakt aan winnen. In F1 kwam hij echter niet bij Ferrari, maar bij McLaren Mercedes terecht. Daar maakt hij tijdens de eerste twee seizoen echter meteen indruk. Hamilton werd tweede in 2007, zijn debuutseizoen in F1, met 109 punten en vier zeges. Zijn eerste podium was tijdens zijn eerste race in F1: de Grand Prix van Australië (P3). De eerste zege van Hamilton liet niet lang op zich wachten: De Grand Prix van Frankrijk. Hamilton begon als rookie met een ongekend knappe reeks van negen races op het podium achter elkaar. In 2008 kreeg de Brit het voor elkaar nog beter te presteren en zelfs voor het eerst wereldkampioen te worden met 98 punten en vijf zeges in achttien races.

Tijdens de vier seizoenen bij McLaren Mercedes daarna (2009-2012) kwam de klad er echter (relatief gezien natuurlijk) een beetje in. De Brit werd vijfde, vierde, vijfde en vierde in het kampioenschap bij de coureurs met 49, 240, 227 en 190 punten en in totaal twaalf zeges. In die jaren domineerde Red Bull Racing met Sebastian Vettel en moest Hamilton op zijn kans wachten. Die kans kreeg hij vanaf 2014, in het nieuwe tijdperk van F1.

Hamilton laat dominantie zien bij Mercedes

In 2013 veranderde de naam van McLaren Mercedes naar alleen Mercedes, terwijl McLaren zich ging focussen op haar eigen team. Hamilton werd in 2013 vierde met 189 punten, maar het succes zou vanaf 2014 komen. Het nieuwe tijdperk in F1, waarbij vooral de nieuwe motoren een belangrijke verandering waren, bleek in het voordeel van Mercedes te zijn. De Silver Arrows werden de opvolger van Red Bull als het dominante team van F1 en Hamilton zou hier de jaren daarna optimaal gebruik van maken.

Vanaf 2014 zou Hamilton op 2016 na tot eind 2020 elk jaar wereldkampioen worden. Zes titels in totaal, met een reeks van twee titels achter elkaar en vier titels achter elkaar. Hamilton deed dit met 384, 381, 363, 408, 413 en 347 punten. In totaal won de Brit in die jaren 63 races. In 2016 was 380 punten niet genoeg om Nico Rosberg van het kampioenschap af te houden. Zijn teamgenoot zou meteen daarna met pensioen gaan, waarna de weg voor Hamilton weer vrij was. Zeker omdat nieuwe teamgenoot Valtteri Bottas niet het talent had dat Hamilton had en zich tevens in zijn rol schikte als tweede coureur.

Nieuwe tijdperk Hamilton en Mercedes niet goed gezind

Het vorige tijdperk in F1 werd in 2021 echter niet afgesloten zoals Hamilton dat had gewild. Tijdens misschien wel het meest controversiële en spectaculaire seizoen ooit in F1 zou Hamilton met 387.5 punten nipt het onderspit delven tegen de coureur die het nieuwe tijdperk vanaf 2022 zou domineren: Max Verstappen. De Nederlander versloeg Hamilton in de laatste ronde van de laatste race om zijn eerste titel te veroveren en te voorkomen dat Hamilton zijn record met acht titels in handen zou krijgen.

Hamilton was die winter vervolgens compleet van slag en liet lang niet van zich horen. Voor het begin van 2022 liet hij echter merken met goede moed aan het nieuwe tijdperk te beginnen, maar ook de Brit zal wellicht al gevoeld hebben dat het moment daar was dat hij zijn troon af zou moeten staan. Mercedes kwam erg matig uit de winterstop en begon met een achterstand op Red Bull en Ferrari aan het nieuwe tijdperk. De aerodynamische veranderingen waren niet in het voordeel van Hamilton en Mercedes geweest, iets wat tot eind 2024 het geval bleek te zijn. Elke winter (2022, 2023 en 2024) kwam het team matig uit de startblokken en werd er richting het einde van het seizoen pas weer herstel vertoond. Hamilton werd zesde, derde en zevende in het kampioenschap met 240, 234 en 223 punten en in totaal slechts twee zeges. Het was een nieuwe realiteit voor Hamilton.

Hamilton laat Mercedes achter zich

Deze veranderingen in de pikorde en zijn droom om nog voor Ferrari te rijden, zorgde er vooral voor dat hij begin 2024 al besloot duidelijkheid te verschaffen over zijn contract bij Mercedes: Hamilton zou na het seizoen 2024 vertrekken en naar Ferrari gaan. Het was gedurende het seizoen 2024 vervolgens aan alles te merken dat Hamilton al met zijn hoofd bij Ferrari was. De Brit rijdt alleen maar voor wereldkampioenschappen en had ook in 2024 al snel door dat dit bij Mercedes niet realistisch was op korte termijn.

Gedurende het seizoen bleek Hamilton steeds meer de goede keuze te hebben gemaakt. Ferrari begon zich richting het einde van het seizoen te ontwikkelen als uitdager van het nieuwe snelste team in F1: McLaren. Sterker nog: Ferrari had de snelste auto van de grid toen het seizoen ten einde kwam. Ferrari won uiteindelijk net niet het kampioenschap bij de constructeurs, maar gaat wel met momentum aan 2025 beginnen.

Ferrari gaat vol voor kampioenschap in 2025

Ferrari lijkt vervolgens te hebben besloten dat ze van dit momentum willen profiteren. Het was voor Hamilton wederom goed nieuws voor de korte termijn. In 2025 is het bij elk team maar de vraag of ze vol voor 2025 gaan, of richting 2026 willen proberen competitief te zijn als de nieuwe motorreglementen ingaan en daardoor 2025 op een lager pitje zetten. Ferrari lijkt te hebben besloten vol voor 2025 te gaan, ondanks dat het ook motoren voor 2026 moet ontwikkelen. Het Italiaanse team heeft het idee dat het nu of nooit is om de eerste titel bij de coureurs en constructeurs in bijna twintig jaar te veroveren.

Het heeft daar ook zeker de coureurs voor. Er valt over te twisten (gezien Hamilton ook even Fernando Alonso als teamgenoot heeft gehad), maar Charles Leclerc is achter de Spanjaard in ieder geval op basis van talent de beste coureur die Hamilton als teamgenoot heeft gehad. Met deze twee coureurs moet Ferrari in staat kunnen zijn - zeker met een goede auto - om kampioen bij de constructeurs te worden. Maar dit is natuurlijk niet waar Hamilton persoonlijk voor gaat.

Kan Hamilton in 2025 zijn snelheid vinden?

Hamilton is alleen naar Ferrari gekomen omdat hij denk daar in 2025 wereldkampioen te kunnen worden. Gezien alle veranderingen in 2026 zou dit zomaar eens zijn beste en tevens laatste echte kans kunnen zijn om kampioen te worden bij de coureurs. Daarvoor zal hij echter eerst de hegemonie binnen Ferrari op de schop moeten gooien. Leclerc is al jaren de kopman, eigenlijk sinds het vertrek van Vettel. De status van Hamilton is op zich al genoeg om de twee coureurs qua prioriteit in ieder geval in balans te brengen binnen Ferrari, maar de prestaties gedurende het seizoen zullen gaan bepalen of Hamilton of Leclerc bij Ferrari de voorkeur gaat krijgen, of dat het zelfs mogelijk is om met twee coureurs voor de titel te gaan zoals Mercedes dat in 2016 deed.

Feit is dat Hamilton in 2022, 2023 en 2024 eigenlijk op wat kleine momentjes na niet heeft laten zien de auto's van dit tijdperk onder controle te hebben. De Brit voelde zich nooit echt comfortabel in de auto's die Mercedes ontwikkelde, terwijl George Russell dat wel voor elkaar kreeg. Ferrari heeft de auto in 2025 op de schop gegooid, met onder meer een compleet nieuwe voorwielophanging en wat veranderingen aan de sidepod. De vraag is of dit genoeg gaat zijn om Hamilton in 2025 meteen comfortabel in de auto te laten zitten, iets wat voor het laatst was in 2021. Het zou de legendarische carrière en tevens zijn jacht op die felbegeerde achtste titel kunnen bepalen.

Gerelateerd