Ferrari ziet keerpunt voor 2025-titel: "Cruciaal voor het seizoen"

Ferrari-teambaas Fred Vasseur denkt dat de eerste races van het 2025-seizoen cruciaal gaan zijn met oog naar de ontwikkeling van de huidige auto's, en wanneer de pijlen worden gericht op 2026. Het aankomende jaar is het laatste onder de huidige reglementen.

Voor het eerst sinds 2012 streed Ferrari in de laatste race van het seizoen nog om een titel. Net als in 2012, toen Fernando Alonso het onderspit delfde tegen Sebastian Vettel, werd Ferrari in 2024 ook verschalkt door McLaren, die de eerste constructeurstitel van het team sinds 1998 wist te winnen. Ferrari heeft Lewis Hamilton losgeweekt bij Mercedes om de laatste stap te zetten, om zo het eerste kampioenschap sinds 2008 binnen te slepen voor het team uit Maranello. Hamilton en Leclerc reden op woensdag voor het eerst in de SF-25, de auto van het aankomende seizoen, die op dinsdag werd gepresenteerd aan het publiek in Londen bij het F175-event.

Artikel gaat verder onder video

Cruciaal voor het seizoen

Gezien vrijwel alle teams relatief vroeg zullen stoppen met upgrades ontwikkelen voor de auto's, zullen de vroege upgrades van ontzettend groot belang zijn voor het succes in 2025. Ook Vasseur, die begint aan zijn derde jaar aan het hoofd bij Ferrari, weet dit. "Als we de huidige auto moeten ontwikkelen, zal dat tijdens de eerste paar races gebeuren", vertelt Vasseur. "Daarna denk ik dat iedereen de focus zal verleggen. Ik wil niet zeggen dat we stoppen met de ontwikkeling van de huidige auto, maar we zullen meer gefocust zijn op 2026. Het betekent dat de eerste races en de eerste update van de auto cruciaal zijn voor het seizoen. We zullen al vroeg in het seizoen met iets komen."

Gerelateerd