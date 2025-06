Ferrari heeft aangekondigd dat er updates aan gaan komen voor de auto's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die mogelijk impact kunnen hebben op hun prestaties in de komende races. Dit weet teambaas Fred Vasseur in Canada te melden.

Voor Leclerc en Hamilton zullen de updates een volgende stap zijn om de concurrentie aan te gaan met McLaren, Mercedes en Max Verstappen. Hoewel de details van de updates nog niet helemaal duidelijk zijn, is het wel duidelijk dat het team zich klaar aan het maken is voor een flinke strijd met de drie andere topteams. Vasseur over de updates: We hebben binnenkort een upgrade. Nog voor de Grand Prix in het Verenigd Koninkrijk. En misschien ook nog eentje wat later, maar er komt een upgrade aan."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Verstappen is waarom Russell en Antonelli nog een aflopend contract hebben bij Mercedes'

Ferrari test hard in aanloop naar updates

De aankondiging van de updates komt na een periode waarin de Italiaanse renstal veel aan het testen en ontwikkelen is geweest. De focus ligt vooral op het verbeteren van de snelheid en wendbaarheid van de auto's, iets wat cruciaal kan zijn in de strijd om podiumplekken. Toch weet ook Vasseur dat het niet makkelijk is om nu de auto nog te verbeteren. "Als ik heel eerlijk ben, gaat het tegenwoordig veel meer om de uitvoering en wat je uit de auto kan halen, om de potentie van de auto. We naderen het einde van de huidige reglementen en we weten allemaal dat we het eerder over honderdsten dan over tienden aan tijdwinst hebben, als we iets nieuws introduceren op de baan. Maar als je dan niet het maximale uit de auto haalt omdat de setup anders is, is het een heel ander verhaal. Dan kan je ineens wel tienden verliezen."

Updates als redmiddel voor Ferrari?

Met deze updates hoopt Ferrari niet alleen Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton beter te kunnen laten presteren, maar ook de kans te vergroten dat ze in de resterende races van het seizoen kunnen vechten om zeges. Toch zal het even duren om de updates te begrijpen volgens Vasseur. "Het nadeel is dat je vaak één of twee races nodig hebt om de setup aan te passen aan de nieuwe upgrades, maar gelukkig zijn wij niet de enige die daar last van hebben. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat het echt om de uitvoering gaat en minder om de potentie van de auto."