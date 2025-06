Zowel Andrea Kimi Antonelli als George Russell kennen momenteel een prima seizoen 2025 namens Mercedes, maar het zijn wel twee coureurs die een aflopend contract hebben. De rol die Max Verstappen daarin speelt lijkt groot te zijn.

In de GPFans-podcast GPFans Raceteam gingen presentator Remy Ramijawan en redacteur Lars Leeftink in op de contractsituatie van zowel Russell als Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes. "Het ding is: zij willen en hopen nog steeds op Verstappen. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Wolff heeft al driehonderd keer gezegd dat hij hem graag wil hebben en de situatie bij Red Bull wordt er niet beter op, op dit moment in ieder geval. Dat Verstappen de optie open gaat houden om in 2026 naar Mercedes te gaan, daar hoopt het team nog steeds op."

'Russell en Verstappen samen gaat niet werken'

Als Verstappen dan naar Mercedes zou komen, dan is een vertrek van Russell logischer dan een vertrek van Antonelli. "Het volgende probleem is dan vervolgens: Russell en Verstappen in hetzelfde team gaat hem niet worden Voor ons is dat leuk, maar dat hebben ze met Rosberg en Hamilton (en Alonso en Hamilton) meegemaakt en dat willen ze echt niet nog een keer meemaken. Ze willen een type Bottas ernaast hebben, en daarnaast willen ze Antonelli ook gewoon niet kwijt. Als ze moeten kiezen tussen Russell en Antonelli, dan kiezen ze voor Antonelli."

'Dat is de reden dat Russell nog geen nieuw contract heeft'

Dat Russell en Antonelli ondanks hun prestaties nog geen contract hebben voor na 2025, geeft wel aan dat Mercedes nog even haar opties open wil houden. "Als Verstappen komt (in 2026), dan zetten ze daar liever Antonelli naast dan Russell. Ook qua contract en salaris. Ik denk dat dat de reden is dat Russell op dit moment nog geen contract heeft (voor 2026), omdat ze nog steeds hopen en denken dat ze Verstappen kunnen halen. Dan moeten ze wel dit jaar een keuze maken. Ik denk namelijk niet dat Russell een eenjarig contract gaat tekenen. Dus Mercedes zal hopen dat Verstappen in 2026 komt, en anders moeten ze Russell wel een lang contract gaan geven. Dan is het station Verstappen wel gepasseerd. Dus het is of Verstappen of Russell voor Mercedes, maar ik geloof niet dat het allebei wordt."

