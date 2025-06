Goed nieuws voor (Canadese) Formule 1-fans: het contract voor de Grand Prix van Canada in Montréal wordt verlengd tot en met 2035. Volgens Le Journal komt deze verlenging er na weken van 'intensieve onderhandelingen' tussen Bell, de overheid van Québec en Canada en Tourisme Montréal. De officiële aankondiging wordt dinsdag verwacht.

De verlenging komt er na een editie van 2025 die als een succes wordt gezien door de desbetreffende organisatie. Vorig jaar was er veel druk om het evenement te verbeteren na logistieke problemen en klachten uit de paddock. De organisatie investeerde fors in nieuwe installaties, betere toegang tot het circuit en meer comfort voor teams en fans. “Iedereen binnen onze organisatie erkent de vooruitgang”, zegt F1-baas Stefano Domenicali. “De verbeteringen waren essentieel en we zijn erg tevreden. We gaan dit maandag analyseren.” Na het gesprek benadrukte Domenicali: “De eerste stap is gezet. Nu kijken we naar de race. Blijf het volgen.”

Belangrijke investering en economische impact

Voor het GP-weekend in Montréal is ontzettend veel financiële steun geboden om Canada op de kalender te kunnen houden. Tussen 2030 en 2031 zal er naar verwachting 51 miljoen dollar worden geïnvesteerd (25 miljoen in 2030 en 26 miljoen in 2031). Volgens Tourisme Montréal levert het Grand Prix-weekend zo’n 90 miljoen dollar op, omgerekend is dat ongeveer 78 miljoen euro. De vorige contractverlenging liep tot 2029. De nieuwe deal loopt nu tot 2035. Na de problemen met verkeersstromen en faciliteiten van voorgaande jaren vroeg de F1 duidelijk om verbeteringen en die zijn volgens de top van de sport in 2025 nu doorgevoerd, waardoor men kan terugblikken op een succesvol weekend.

