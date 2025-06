In Montreal zagen we toch wel een apart beeld. Zo was McLaren, het dominante team, niet meedoen om de bovenste plekken. Het team had diverse updates meegenomen, maar de terugval was toch wel opvallend. Had McLaren simpelweg een 'slecht' weekend of is er meer aan de hand? In deze GPFans Special zoeken we het voor je uit.

