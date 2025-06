Aston Martin en Mercedes worden sinds 2024 genoemd als kanshebbers om Max Verstappen aan te trekken mocht hij bij Red Bull Racing vertrekken. Bij Aston Martin moet daarvoor wel een flinke sportieve stap gezet worden. Deze stap lijkt het team van eigenaar Lawrence Stroll nu te zetten. Het begin is er in ieder geval en een trend van de afgelopen twee seizoenen is doorbroken.

De oorzaak van de geruchten omtrent de toekomst van Verstappen bij Red Bull, waar hij nog tot eind 2028 contract heeft, heeft een drieledige oorzaak. Ten eerste is de auto van Red Bull ingehaald door vooral McLaren, maar ook Mercedes. Daarnaast heeft de Nederlander een prestatieclausule in zijn contract die op straat ligt, voert ook Jos Verstappen de druk op en is er achter de schermen van alles en nog wat aan de hand sinds eigenaar Dietrich Mateschitz overleed eind 2022. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de toekomst van Verstappen eigenlijk iedere week wel onderwerp van gesprek is, iets wat wordt gevoerd door het feit dat Verstappen zelf op de vlakte blijft over het onderwerp en vooral bezig is met het heden.

Aston Martin in F1

Aston Martin kwam onder leiding van eigenaar Lawrence Stroll met veel ambitie in 2021 de koningsklasse in. Nadat seizoenen 2021 en 2022 een zevende plaats bij de constructeurs opleverde en er 77 en 55 punten werden gescoord met Sebastian Vettel en Lance Stroll in de auto, was er in 2023 ineens flink wat verbetering zichtbaar. Zeker begin 2023 was dit het geval, in het eerste seizoen dat Fernando Alonso kwam op de vertrokken Vettel op te volgen. Alonso stond in zes van de eerste acht races op het podium. Het zouden er in 2023 uiteindelijk acht worden, maar in zowel 2023 als 2024 leverde het niet meer dan een vijfde plaats bij de constructeurs op met 280 en 94 punten.

Het grootste probleem: een verouderde fabriek en upgrades die, mede daardoor, de auto niet beter zouden maken terwijl de rest wel vooruit bleek te gaan. Daardoor was de komst van de gloednieuwe campus en fabriek het moment waarop Aston Martin al lang op had gewacht.

Aston Martin in 2025

Ondanks dat het nog vroeg in het seizoen is, is het verschil met de oude en nieuwe fabriek al wel te merken. Daar waar Aston Martin in 2023 en 2024 veelbelovend uit de winter kwam en daarna door he ontbreken van goede upgrades weg zou zakken, is dat dit jaar anders. Het team begon, ondanks dat Stroll met goede strategie en wat geluk zesde en negende werd om het seizoen te openen, dramatisch en was vooral in het middenveld of in de achterhoede te vinden. Alonso viel vaak uit en bleef tot het weekend in Spanje puntloos.

Aston Martin kwam in Imola echter met waarschijnlijk het grootste upgradepakket van dit seizoen, met onder meer de vloer en de vleugels die aangepakt werden. De auto kreeg een bredere window waarin hij goed kan opereren en daardoor werden de prestaties, zeker met Alonso achter het stuur, beter en beter. Alonso scoorde zowel in Spanje als in Canada punten en Aston Martin doet volop mee om P6 bij de constructeurs met de rest van het middenveld.

Goed nieuws voor Aston Martin

Het kan niet losgezien worden van de nieuwe fabriek, maar ook niet van de komst van Adrian Newey. De topontwerper heeft er bij Red Bull ook twee keer voor gezorgd dat er een lange periode een kampioenschapsauto op de baan kwam. Aston Martin hoopt dat de nieuwe fabriek en de komst van Newey ervoor gaan zorgen dat Aston Martin eindelijk de langverwachte sportieve stap kan gaan maken.

Een andere belangrijke factor hierin waar we nu nog niet zoveel van merken, maar waar op de achtergrond al hard mee wordt samengewerkt: Honda. Het Japanse bedrijf gaat vanaf 2026 de motoren leveren voor Aston Martin en kan samen met de nieuwe fabriek en de komst van Newey voor de benodigde instrumenten zorgen om richting de top vier (McLaren, Red Bull, Mercedes en Ferrari) te groeien in het nieuwe tijdperk.

Verstappen kijkt toe

De kans is vrij groot dat Verstappen met grote interesse zal kijken naar de ontwikkelingen bij alle teams. Niet alleen bij zijn eigen Red Bull in 2026, maar ook bij Aston Martin. Aston Martin wist dat het op sportief gebied een stap moest gaan zetten als het een kans wil maken bij Verstappen. De Nederlander gaat voor niks meer dan kampioenschappen, maar dan moet er wel een auto zijn die daartoe in staat is. Aston Martin zat daar in 2024 en begin 2025 absoluut niet, maar begint nu wel stappen vooruit te zetten en zich stabiel onder in de top tien te melden tijden raceweekenden.

Het sportieve plaatje zal in 2026 met Honda erbij en de eerste auto die Newey heeft ontwikkeld nog beter moeten gaan zijn. De kans is namelijk groot dat Verstappen 2026 gaat afwachten om te zien waar iedereen staat in het nieuwe tijdperk. Als Aston Martin zich in 2026 goed laat zien en sportief tot veel in staat is, zal de interesse van Verstappen alleen maar groeien. Newey en Honda zijn twee partners waar Verstappen in het verleden fijn mee heeft samengewerkt en financieel gezien zal Aston Martin geen enkel probleem hebben om Verstappen binnen te halen. Daarnaast is het vrij duidelijk dat Lance Stroll er steeds minder zin in begint te krijgen en kan Verstappen al goed opschieten met Alonso. Of ze ook als teamgenoten goed kunnen werken, is echter natuurlijk altijd afwachten.

Enige concurrent voor Aston Martin?

Toch heeft Aston Martin concurrentie. Mercedes is namelijk, zo steekt Toto Wolff niet onder stoelen of banken, zeer geïnteresseerd en gelooft dat het kans maakt bij de Nederlander. Het team heeft met George Russell en Andrea Kimi Antonelli al een rijdersduo waar het nog jaren mee vooruit zou kunnen, maar allebei de coureurs hebben een aflopend contract.

De kans is vrij groot dat Mercedes in geen enkel scenario Antonelli wil laten gaan, gezien hoe getalenteerd hij is, hoe hij in zijn eerste seizoen presteert, zijn (mindere) salariseisen ten opzichte van een Russell of Verstappen en de potentie om nog veel beter te worden. De kans is dus groot dat Mercedes dit jaar moet beslissen of het een lange contractverlenging aan Russell gaat geven, want de kans is vrij klein dat Russell een eenjarig contract gaat tekenen, of vol voor Verstappen gaat en Russell laat lopen naar - zoals de geruchten al stellen - bijvoorbeeld Aston Martin.

Conclusie

Voor nu moet Aston Martin op sportief gebied nog flink wat stappen zetten om de interesse te wekken van Verstappen. Maar de komst van Newey, de nieuwe fabriek, de toekomstige samenwerking met Honda en de upgrades van dit jaar die de auto competitiever hebben gemaakt, laten zien dat Aston Martin de weg omhoog heeft gevonden. Mercedes zal dit seizoen de knoop waarschijnlijk door moeten hakken omtrent Russell of Verstappen, en Aston Martin lijkt vervolgens een grote kanshebber te zijn om de ander vervolgens vast te leggen.

In het ergste scenario blijkt Red Bull in 2026 goed door de nieuwe reglementen te komen en in het nieuwe tijdperk met hun eigen motor sterk te zijn, waarna Verstappen besluit te blijven en Russell bij Mercedes blijft. Dan heeft Aston Martin een mooie fabriek, Newey, Honda en een prima auto, maar geen Russell of Verstappen.

