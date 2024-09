Max Verstappen begrijpt naar eigen zeggen niets van de beslissing van de wedstrijdleiding om geen safety car in te zetten na de harde klapper van Sergio Pérez en Carlos Sainz in de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De Grand Prix van Azerbeidzjan van afgelopen zondag stond bol van de interessante gevechten op de baan. In tegenstelling tot voorgaande jaren bleven rode vlaggen en safety cars uit, maar in de slotfase van de race ging het toch flink mis. Carlos Sainz en Sergio Pérez waren in de voorlaatste ronde in gevecht om de derde plaats, toen de twee contact maakten op het rechte stuk na bocht twee en plotseling haaks de muur invlogen. Een incident waar beide coureurs uiteindelijk geen straf voor zouden krijgen. De race werd vervolgens uitgereden onder een virtual safety car, wat betekent dat coureurs een lagere snelheid aan moeten houden en geen auto's in mogen halen.

Verstappen krijgt een waarschuwing

Na het vallen van de vlag was deze virtual safety car nog altijd actief. Max Verstappen ging in de uitloopronde echter aan de langzaam rijdende Charles Leclerc en Oscar Piastri voorbij, om het tweetal middels een opgestoken duim te feliciteren met hun respectievelijk tweede en eerste plaats. De Nederlander werd vervolgens samen met Esteban Ocon, Pierre Gasly en Nico Hülkenberg op het matje geroepen, omdat zij na afloop van de race, auto's op de baan hadden ingehaald onder de virtual safety car. Het viertal kwam weg met een waarschuwing, "maar soortgelijke incidenten in de toekomst kunnen leiden tot aanzienlijk zwaardere straffen", zo klonk het verdict van de FIA.

Uitblijven safety car

Eind goed al goed, zou je denken. Maar Verstappen liet tegenover de aanwezige media überhaupt niets te begrijpen van het handelen van de wedstrijdleiding: "Er had meteen een safety car naar buiten gestuurd moeten worden, ik snap dat echt niet", klonk het. "Er stonden twee auto's vol in de muur. Ik begrijp echt niet waarom het dan zo lang moet duren. Eerst was er dubbel geel. Hoezo dubbel geel? Stuur gewoon de safety car naar buiten. De baan was volledig geblokkeerd door brokstukken en rommel. Waarom dan een virtual safety car? Kies gewoon voor een safety car."

