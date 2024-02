Tijdens de Formule 1-testdagen op het Bahrain International Circuit afgelopen week raakte een putdeksel twee keer los. Dit zorgde voor vloerschade bij meerdere auto's. Na Carlos Sainz en Max Verstappen uiten nu ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton hun kritiek.

De tweede en de derde testdag in Bahrein moesten stilgelegd worden vanwege een losgeraakte putdeksel aan de buitenkant van bocht 11. Charles Leclerc reed hier op de donderdag overheen en Ferrari moest de vloer vervangen bij de SF-24. Het was niet de eerste keer dat een putdeksel roet in het eten van de Scuderia gooide. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar reed Sainz over een losgeraakte putdeksel, maar toen was de schade veel groter. Op de vrijdag was het Pérez die schade aan de vloer van zijn Red Bull RB20 opliep, vanwege een losgeraakte putdeksel. Beide keren duurde het meer dan een uur voordat de baan weer klaar was en er weer gereden kon worden.

Ernstige consequenties

"Het is een serieus probleem, omdat het ernstige consequenties kan hebben," begon Leclerc tegenover de aanwezige media tijdens de persconferenties van de testdagen. "We moeten er echt naar kijken voor de toekomst, zodat het niet opnieuw gebeurt. Gisteren hadden we nog het geluk dat het niet gebeurde op een plek en in een situatie zoals in Vegas, maar in Vegas was het nogal ernstig voor Carlos. Maar ik weet zeker dat iedereen erbovenop zit en werkt aan het vinden van de beste oplossing hiervoor."

Vloer genereert meer downforce

Hamilton sloot zich bij Leclerc aan: "Hopelijk zit de FIA erbovenop. Deze dingen moet vast gelast worden ruim voordat we daar aankomen," zo legde de zevenvoudig wereldkampioen uit. "Gelukkig was het niet zo erg als toen Carlos er een raakte, maar het is zeker iets waar we achteraan moeten." Een van de redenen dat we steeds vaker losgeraakte putdeksels zien in de Formule 1 is dat de vloer veel meer downforce genereert dan vóór 2022, het jaar dat de technische reglementen met het groundeffect werden geïntroduceerd.