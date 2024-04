Volgens Frans Verschuur heeft Ferrari nog geen spijt van het feit dat het vanaf 2025 Carlos Sainz heeft vervangen door Lewis Hamilton aan te stellen. De Nederlander is echter wel van mening dat de zevenvoudig wereldkampioen moet 'stoppen met janken'.

Bij F1 aan Tafel gaat Verschuur in op het weekend van Hamilton, die volgens de Nederlander op vrijdag en tijdens de eerste sessie van zaterdag in China goed begon. "Je zag in de sprintrace dat hij goed was. Daar deed hij het slim. Hij verdedigde niet te lang [vs Max Verstappen], en zorgde dat hij gewoon tweede werd. Dat deed hij goed. Hij weet echt wel wat hij doet, maar de motivatie is een beetje weg. Je moet het zien als een spits die geen goals scoort, maar wel kán scoren. Ik denk dat die motivatie om naar een ander team te gaan een extra tiende scheelt bij hem."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Mercedes heeft geduld met coureurskeuze dankzij Verstappen, Audi wil haast maken'

Hamilton 'jankt' te veel bij Mercedes

Verschuur merkt aan alles dat de W15 van Mercedes wederom geen schot in de roos is, zoals de twee voorgangers dat ook al niet waren. "Als je die onboardbeelden van Mercedes ziet, en je hebt er een beetje verstand van, dan is het echt een pakhuis van een auto. Als het nat is, zie je waar de talenten zitten, want dan heb je de auto niet zo hard nodig. Toen het in de kwalificatie nat was, ging Hamilton wel goed." Toch irriteert Verschuur zich aan het gedrag van de Brit als het niet goed gaat, iets wat Hamilton vaak genoeg laat merken. "Hamilton kan gewoon niet met deze auto overweg, en dan blijft hij maar janken. Dat zou hij niet moeten doen."

OOK INTERESSANT: Hamilton: "Ik heb de verkeerde keuze gemaakt, dat zal niet nog eens gebeuren"

Geen spijt bij Ferrari omtrent vervangen Sainz door Hamilton

Daar waar Hamilton, die vanaf 2025 uit gaat komen voor Ferrari, totaal niet in vorm is, is Carlos Sainz dat wel. De Spanjaard moet nog een contract veroveren voor 2025, waarbij Sauber/Audi en Mercedes het vaakst genoemd worden. Gezien de huidige prestaties van de twee coureurs zou het kunnen dat Ferrari al spijt heeft, maar volgens Verschuur is dit niet zo. "Misschien doet Sainz het nu wel beter, maar marketingtechnisch gezien. Op het moment dat hij daar komt, hebben ze zijn salaris al terugverdiend aan petjes en shirtjes. Hetzelfde als Ronaldo naar een andere club gaat, die verdient zichzelf ook terug aan merchandising. Daar hebben ze in principe Charles Leclerc voor, maar die wordt het ook niet. Zolang Max er is, worden ze geen wereldkampioen. Dan kunnen ze jou er nog in zetten, dan worden ze ook geen kampioen."

Gerelateerd