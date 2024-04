Guenther Steiner vertelt dat Lewis Hamilton en Ferrari-teambaas Fred Vasseur het erg goed met elkaar kunnen vinden. Volgens de voormalig teambaas van Haas is dat dan ook de voornaamste reden dat de zevenvoudig wereldkampioen heeft besloten naar Maranello te vertrekken.

Lewis Hamilton liet afgelopen winter de Formule 1-paddock op haar grondvesten schudden, toen het nieuws naar buiten kwam dat hij eind 2024 Mercedes zal verlaten. De 39-jarige coureur gaat in de herfstdagen van zijn indrukwekkende loopbaan een nieuw avontuur aan bij het team van Ferrari, waarmee naar eigen zegen een kinderdroom in vervulling gaat. De zevenvoudig wereldkampioen zal bij de Italiaanse grootmacht plaatsnemen naast 'Ferrari-wonderkind' Charles Leclerc, wat betekent dat Carlos Sainz momenteel druk op zoek is naar een nieuwe werkgever.

Nieuw avontuur Hamilton

Het nieuws rondom Hamilton kwam als een verrassing. In de zomer van 2023 zette hij nog een handtekening onder een nieuw tweejarig contract bij Mercedes, en ondanks de tegenvallende performance, liet de Brit meerdere keren optekenen dat hij zijn loopbaan in de Formule 1 af wilde sluiten bij de Duitse grootmacht. Voormalig Formule 1-teambaas Guenther Steiner denkt de voornaamste reden te weten achter het besluit van Hamilton om richting Maranello te vertrekken.

Goede band met Vasseur

"Ze kennen elkaar erg goed", doelt Steiner in de podcast Nailing the Apex op Hamilton en Ferrari-teambaas Fred Vasseur. "Dat is deels de reden dat Lewis heeft besloten naar Ferrari te gaan. Ze hebben een goede onderlinge relatie. Als Fred niet bij Ferrari zou hebben gezeten, denk ik niet dat Lewis Mercedes had verlaten. Het zal voor allebei heel natuurlijk gaan. Het kan natuurlijk een probleem worden als ze geen succes hebben, maar ik denk dat ze een goede kans maken op de problemen die ze hebben, op te lossen."

