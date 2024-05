Lewis Hamilton zal na dit F1-seizoen de overstap maken van Mercedes naar Ferrari. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt bij de Zilverpijlen, maar de zevenvoudig wereldkampioen heeft wel onthuld wie hij zou kiezen.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hij altijd gedaan met een Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014 en 2015 en ook van 2017 tot en met 2020. Op één overwinning van George Russell anderhalf jaar geleden na is het echter vooral de ene teleurstelling na de andere bij Mercedes sinds de introductie van deze technische reglementen in 2022. Hamilton, die de seizoensstart van 2024 bestempelde als zijn "allerslechtste ooit", vond dat het tijd was voor verandering en dus maakt hij de overstap naar Ferrari. Wie de nieuwe teamgenoot van Russell wordt, is nog niet bekend.

Verstappen en Sainz

Niet alleen is het nog niet bekend wie de opvolger wordt van Hamilton, er lijkt zelfs nog niet echt een favoriet te zijn. Teambaas Toto Wolff heeft wel duidelijk gemaakt dat Max Verstappen bovenaan zijn lijstje staat. De Limburger heeft echter nog een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028. Toen de beschuldigingen richting Christian Horner naar boven kwamen, waren er wel geruchten dat hij via een clausule zijn contract vroegtijdig kon beëindigen, maar die situatie lijkt nu een beetje bedaard te zijn. Carlos Sainz zou ook nog een kanshebber zijn. De Spanjaard rijdt momenteel nog voor Ferrari, maar moet vanwege de komst van Hamilton vertrekken bij de Scuderia.

Andrea Kimi Antonelli

Hamilton werd tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Emilia-Romagna gevraagd of hij Sainz zou goedkeuren als zijn opvolger. "Ik vind Carlos een geweldige coureur, dus waar hij ook naartoe gaat, zou hij een positieve toevoeging voor ieder team zijn. Eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat Toto's plannen zijn," vertelde de Brit tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. Hij geeft toe dat hij voor iemand anders zou kiezen, en dus niet voor Sainz en ook niet voor Verstappen. "Naar mijn mening, een jongeling binnenslepen [zou de juiste actie zijn]. Als het mijn taak was, dan zou ik waarschijnlijk gaan voor Kimi." Andrea Kimi Antonelli is slechts zeventien jaar oud, maar heeft zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt in de juniorklasses en neemt dit seizoen deel aan de FIA Formule 2 na het overslaan van de FIA F3. De FIA bevestigde eerder deze maand dat een team vrijstelling van de Verstappen-regel heeft aangevraagd voor Antonelli, waardoor de jonge Italiaan zijn debuut zou mogen maken voordat hij achttien is geworden. Welk team dit is, is niet bekend, maar naar verluidt zou Williams hem dit seizoen nog willen inzetten in plaats van Logan Sargeant.

