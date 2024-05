Lewis Hamilton trekt na dit seizoen de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes en inmiddels is het wel duidelijk geworden dat hij bij de Zilverpijlen niet zijn achtste wereldkampioenschap zal gaan pakken. De Brit geeft toe dat op dit moment elke seconde in de W15 een lastige is.

Hamilton beleeft tot nu toe wederom een seizoen waar hij na afloop weinig warme herinneringen aan zal gaan bewaren. De zevenvoudig wereldkampioen maakte aan het begin van deze jaargang bekend na dit seizoen de deur bij Mercedes achter zich dicht te trekken voor een avontuur bij het team van Ferrari. Toch zal hij - ondanks de mindere jaren hiervoor - gehoopt hebben om in zijn laatste seizoen voor de Zilverpijlen mee te kunnen doen om de bovenste plekken. De Britse coureur zal die droom inmiddels hebben laten varen, want Red Bull, Ferrari en McLaren lijken allemaal sterker voor de dag te komen.

Elk moment lastig

Duidelijk is dus dat de W15 opnieuw lastig te besturen is voor de coureur uit Stevenage. Hamilton is te gast bij Hot Ones en krijgt daar de vraag op welk moment hij dit jaar het meest problemen heeft bij het besturen van zijn bolide: "Op dit moment", lacht Hamilton. "Op dit moment is het elke seconde", voegt hij daar vervolgens nog aan toe. Vervolgens gaat de recordkampioen door met een serieuzer antwoord: "Waarschijnlijk aan het begin van de race. Wanneer de auto volledig vol zit met benzine, kun je niet elke ronde kwalificatierondjes rijden."

Banden sparen

De ervaren Brit legt uit wat hij daar precies mee bedoelt: "Je moet je inhouden om de bochten langzamer te nemen, waardoor je beter door kan. Ja. Het is lastig om in te schatten hoeveel je terug moet nemen. Soms ben je je teveel aan het inhouden. Dan ga je een pitstop maken en realiseer je je dat je nog banden over hebt. Dat is het punt waarop je je realiseert dat je ze niet maximaal benut hebt", besluit Hamilton zijn antwoord.

